Joven denunció ser abusada por su padre y hermanos y está amenazada

La historia de Sheila Agustina de 18 años, parece sacada de una película de terror. La joven dijo haber sido víctima de abusos sexuales cometidos por su propio padre y sus hermanos, así como de otros jóvenes allegados a la familia, situación que vivió desde sus once años, hasta que no soportó más y se atrevió a hablar.



Su situación salió a la luz en abril del corriente año, cuando la joven contó a su hermana Alejandra, lo que le estaba sucediendo y luego radicó la correspondiente denuncia.



Alejandra explicó que en el barrio del ex Circuito Mena se está viviendo un clima de tensión constante a partir del momento que salieron a la luz estos aberrantes hechos.



“Mi hermana Sheila está amenazada de muerte. Vino a mi casa siendo víctima de violaciones por parte de nuestro padre, dos hermanos y mi cuñado. El hecho que ella tomara coraje para hablar me pone contenta, ya que en esa casa hay menores en riesgo. Lamentablemente hay muchas cosas que mi madre sabe y tapa, y parecería que mis hermanas no lo vieran. Acá en este barrio ya corrimos a dos violadores, uno mi cuñado y el otro su amigo. Lo que está pasando es de terror”, señaló.



La mujer contó que su hermana decía que se quería ir cuando cumpliera los 18 años, pero nunca pensaron que su decisión era a raíz de lo que estaba viviendo.



Sheila contó que cuando llegó a cumplir 14 años, comenzó a pensar como escapar a ese calvario, señalando además que a los 13 quedó embarazada de su propio padre y fue su madre la que la llevó a practicarse un aborto.



“Estamos reclamando que la causa se mueva. Las denuncias están, incluso yo denuncié el abuso de mi hija de 14 años, también atacada por mi hermano cuando tenía 5 años y recién ahora me lo contó al ver que su tía se animó a decir lo que le estaba pasando. No sabemos porque hay tantas demoras y no se adoptan medidas urgentes, más sabiendo que hay niños en medio. No nos dan respuestas. Pedimos el botón antipánico y no recibimos nada. Pensamos que hay algo más importante detrás de todo esto, porque han llegado al barrio a amenazarnos en dos autos, uno gris y otro negro, para decirnos que no habláramos”, reclamó Alejandra, quien dijo que sabían que algo pasaba, pero nadie quería decirlo.



Respecto a la atención de las víctimas, señalaron que Sheila tuvo entrevistas con médico y psicólogo, pero hasta el momento no la entrevistaron. También aseguraron que alguien los protege o ampara, pero desconocen los motivos, resaltando incluso que se sienten desprotegidos.



La causa



Este tipo de causas, son siempre de índole privada y se torna imposible lograr recabar datos oficialmente de cómo va el expediente. Más allá de esto, se pudo averiguar que se está trabajando en la recopilación de elementos y evidencias subjetivas, para armar el caso y así llegar a ver la posibilidad de imputar a quien o quienes están involucrados.



Según trascendió, habría algunas contradicciones entre las declaraciones que tornarían más confuso el caso, por lo que se sigue recabando indicios y declaraciones, asegurándose que la causa, en manos de la doctora María José Labalta, no está parada, ni mucho menos, por lo que solo resta esperar a ver si se produce algún avance, sobre todo pensando en las presuntas víctimas y su seguridad.



Mientras tanto, el barrio del ex Mena, se ve inmerso en una situación tensa entre vecinos, los que ya han tenido incidentes muy serios y se teme puedan repetirse, si esto se sigue extendiendo en el tiempo. (Fuente: 03442)