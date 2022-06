Pareja agredida y camioneta quemada: para el fiscal, es un “hecho atípico”

Una pareja que estaba pescando en zona de la ex cantera municipal de Concordia, cerca del camping de la zona de Tortuga Alegre, fue víctima de una violenta agresión y el incendio de su vehículo. El hecho, ocurrió este miércoles, cerca de las 20.Según supo Elonce, en el lugar aparecieron tres personas y los ataron, los golpearon y les incendiaron el auto. A la mujer “la llevaron a un sector alejado del hombre”.Dos hombres y una mujer, golpearon a la pareja que estaba pescando y los agredieron con palos y armas blancas. Luego, incendiaron el vehículo de las víctimas, una Volkswagen Suran blanca.Tras el hecho, los sujetos se dieron a la fuga. Una de las víctimas pudo desatarse, pedir auxilio y dar aviso a la Policía. Cuando los efectivos llegaron al lugar llamaron a una ambulancia y trasladaron a los heridos al Hospital Masvernat. Allí, permanecen internados con lesiones.El fiscal Mauro Jaume, dialogó con Elonce y explicó cómo se desarrolla la investigación del llamativo hecho contra la pareja de unos 40 años. “Es un hecho muy violento y atípico en la zona, porque no se sabe de este tipo de hechos en Concordia”, afirmó el fiscal y agregó que “la pareja estaba pescando y tomando mates”.El fiscal sostuvo que las víctimas no aportaron datos relevantes en la investigación y tampoco características físicas o alguna posible identidad de los atacantes. “En principio, no saben quiénes serían los agresores”, remarcó a Elonce.“Estamos en plena investigación y tratando de recabar datos”, dijo y agregó que “se complica porque en ese camino vecinal, tampoco hay cámaras”, resaltó.En referencia al estado de salud de las víctimas, Jaume indicó a Elonce que “me informaron que no presentan riesgo de vida, pero están muy golpeados”, esgrimió el fiscal y anticipó que buscará tomarles declaración en las próximas horas.“La mujer denunció que le faltó el teléfono celular y es muy probable que los autores del hecho se lo hayan robado”, informó Jaume y reiteró que “es un hecho atípico por la violencia ejercida y la saña”, subrayó el fiscal.“Estamos investigando y esperamos que, en la brevedad, podamos resolverlo. Los agresores los golpearon con un palo y los cortaron con un algún elemento cortante”, concluyó.