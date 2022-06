Dictaron prisión preventiva para los detenidos por crimen de barrio San Martín

Este jueves se dictó la prisión preventiva para los tres imputados por el crimen del peruano Carlos Daniel Tello Morales, más conocido como Jairo. Este miércoles, el fiscal Mariano Budasoff, había pedio la imputación a dos de los detenidos y este jueves se imputó al taxista.Se trata de Abril Coronel, pareja de la víctima, quien quedó relacionada a la causa como encubridora del hecho. En la audiencia, la mujer decidió abstenerse de declarar, por recomendación de su abogado Marcelo Franco. En tanto, Nicolás Lencina, a quién en el allanamiento ejecutado el martes se le encontraron $800.000 en efectivo fue imputado como partícipe necesario. En esta oportunidad, el abogado Javier Aiani, recomendó a su pupilo dar una versión defensiva al fiscal. A criterio de Lencina, él no tuvo nada que ver con el homicidio, por lo que dio una serie de informaciones con el fin de tratar de desvincularse del crimen del peruano.El fiscal indicó que Abril Coronel no sólo obstaculizó la investigación falseando datos, sino que también hizo desaparecer el teléfono celular de la víctima.Con respecto a Pereira y Lencina, remarcó: “Es bastante más complicada la situación de los otros dos. El dueño del taxi está comprometido, porque se pudo reconstruir el trayecto completo del día. Es la persona que ha llevado a la mano de obra. Los ha ayudado a conseguir impunidad, es decir a escaparse de la ciudad tras cometer el hecho”.A entender del fiscal, Lencina "evidentemente trabajó para alguien. Tenemos la sospecha de quién podría ser, y apuntamos a alguien que no sería de Paraná".Así justificó la imputación y el pedido de prisión preventiva, por las características graves del hecho cometido por sicarios, pero además "porque hay un pacto de silencio que hay en el entorno de la víctima”.Jairo fue asesinado el 31 de marzo en el ingreso al barrio San Martín. Fue acribillado de varios balazos por parte de dos personas que se trasladaban en una motocicleta.