Antes de la feria judicial de julio finalizaría juicio por el crimen de Dalmasso

El fiscal del juicio que se sigue por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido hace 15 años en la ciudad cordobesa de Río Cuarto y que tiene al viudo como único imputado, consideró que es "probable" que antes de la feria de julio próximo finalice el debate, aunque aclaró que aún quedan muchos testigos por declarar.



Se trata del fiscal Julio Rivero, quien explicó que el juicio que se lleva adelante por el crimen de Dalmasso (51) "es muy dinámico" y que muchas declaraciones de testigos se incorporaron por lectura, por lo que estimó que el juicio por jurados no debería extenderse más allá de las cinco semanas que faltan antes del inicio de la feria judicial.



La audiencia del miércoles, la 31a.desde que arrancó el juicio, no tuvo testigos presenciales y solo se leyeron algunas declaraciones que se incorporaron al debate.



Macarrón estuvo presente para la apertura del debate oral y público y luego fue autorizado a retirarse por recomendación de su equipo de salud, debido a una afección cardiaca que padece y que la semana pasada lo mantuvo internado por dos días.



La audiencia pasó a cuarto intermedio hasta el próximo martes a las 9 luego de las incorporaciones por lecturas de varios testimonios.



El médico traumatólogo Macarrón (62) es el único imputado en este proceso, en el que se lo acusa del delito de "homicidio calificado por el vínculo, por alevosía, y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal", que contempla una pena de prisión perpetua.



Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, en una fecha que no se puede establecer con exactitud, presumiblemente unos meses antes del 25 de noviembre de 2006, Macarrón, "en acuerdo delictivo con personas aún no identificadas por la instrucción, instigó el crimen de su mujer por desavenencias matrimoniales".



Añade que la intención fue de "obtener una ventaja, probablemente política y/o económica" y sostiene que, para eso, "planificó dar muerte a su esposa, Nora Dalmasso".