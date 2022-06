Joven hallada asesinada a balazos estaba embarazada de nueve meses

La mujer asesinada a balazos el martes en un camino rural de la ciudad de Rosario junto a un vehículo calcinado estaba embarazada de nueve meses y contaba con antecedentes penales. Los investigadores aún intentan establecer si el crimen de esta víctima está relacionado con el homicidio de un hombre cuyo cadáver fue encontrado en un descampado cercano una hora más tarde.El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario informó que la joven hallada asesinada a balazos sobre la calle Aborígenes Argentinos al 7.100 fue identificada comoAsimismo, la autopsia estableció que la víctima cursaba un embarazo de nueve meses, añade la información oficial.La fiscal que investiga el crimen, Gisela Paolicelli, dijo en el Centro de Justicia Penal que “la mujer efectivamente estaba embarazada, cursaba un embarazo avanzado, de casi nueve meses”.A la vez, la representante del MPA reveló que eray que actualmente tenía “algunas causas en trámite”.De todos modos, no brindó precisiones al respecto y agregó que “se está haciendo un relevamiento de cámaras” de videovigilancia en procura de conseguir pistas que esclarezcan el hecho.Si bien el crimen ocurrió en una zona descampada de la ciudad de Rosario, los pesquisas buscan si hay registros en las cámaras del automóvil que apareció incendiado al lado del cuerpo asesinado de Olguín, en el que la habrían llevado hasta el lugar para matarla.En tanto, también fue identificado el hombre que fue hallado una hora después asesinado a balazos en otro camino rural de la zona sudeste de Rosario, relativamente cercano a la escena del crimen de la mujer embarazada.Se trata de, quien de acuerdo a la información preliminar contaba con antecedentes penales por "robo calificado".“Era un chico de 27 años, también con antecedentes penales”, sostuvo la fiscal Paolicelli antes de ingresar a un juicio.Fuentes de la investigación señalaron a Télam que por ahora no está establecido si las víctimas tenían alguna relación afectiva, parental o vínculo de alguna otra índole.Añadieron que las investigaciones continúan trabajando para establecer si ambos crímenes están relacionados debido a que los dos cadáveres fueron localizados en descampados cercanos y según la fiscal del caso, Gisela Paolicelli, habría una relación "tempo-espacial"., indicó la fiscal en referencia al momento de los hallazgos.En la misma tónica, Paolicelli, quien está a cargo de la investigación de ambos casos, dijo esta mañana que “todavía no se está en condiciones de hablar de una vinculación”, aunque no lo descartó, al afirmar que “se está investigando esa posibilidad”.La mujer fue asesinada de al menos siete balazos que le impactaron en la espalda y en la cabeza, y fue hallada tirada en un camino de tierra a la par de un auto Chevrolet Spin robado, que fue incendiado.De acuerdo a las primeras averiguaciones, el automóvil fue incendiado intencionalmente con el fin de “borrar rastros” del crimen.Cuando la Policía llegó al lugar, advertida por las llamas del incendio, el cuerpo de la mujer embarazada estaba ubicado a escasa distancia del vehículo.Según voceros del caso, el fuego alcanzó a la mujer, que de todas maneras murió como consecuencia de los siete tiros que le dispararon.En tanto, el joven identificado como Damián Alexis Manchado (27) presentaba múltiples disparos de arma de fuego que impactaron en la cabeza y en el pecho, y los peritos secuestraron varias vainas servidas calibre 9 milímetros en la escena del crimen.El cuerpo fue encontrado unas horas después que el de la mujer, en un camino rural que une el sur de la ciudad de Rosario con la localidad de Soldini.El joven no tenía documentación encima, pero la Policía secuestró entre sus prendas un cuchillo y una tarjeta de colectivos, dijeron fuentes policiales.Al igual que la mujer, también contaba con antecedentes penales.