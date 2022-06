Realizaron la reconstrucción del homicidio de Gilda Klocker

De acuerdo a lo indicado en el lugar en el cual ocurrió homicidio se iba a presentar el juez Ruhl y la fiscal Melisa Saint Paul. También los abogados defensores Natalia Salvatelli Cardoso y Alberto Roger Salvatelli.



Aún no hay fecha de cuándo comenzará este juicio que será por jurado, supo Elonce.



La novedad en esta reconstrucción fue que se extendió el cuadrante que originalmente se había fijado para este procedimiento. Se manifestó a nuestro medio que la decisión se corresponde con que, como este caso se va a tramitar a través de un juicio por jurado, debe mantenerse el secreto de lo que surja en esta pericia.



Si bien al comienzo de Investigación Penal Preparatoria (IPP) se atribuyó a padre e hijo (Julio yJonathan) Dayer el homicidio culposo de Gilda Klocker, a partir de los testimonios de familiares que habrían presenciado los hechos y señalado un presunto forcejeo con un arma larga producto del cual se produjo un disparo de arma de fuego que terminó con la vida de Gilda Klocker. Luego de ello, detalla El Diario, y con el avance de la investigación en la que se diligenció y recolectó copiosa evidencia surgida a partir del relevamiento balístico en el lugar que pudo reconstruir la trayectoria balística, el peritaje de dermotest a todos los presentes la noche del hecho, solicitud y autorización por el juez de Garantías de más de diez allanamientos, la solicitud de informes a la red social facebook, información aportada por la familia de la víctima para tratar de establecer las identidades de las personas que podrían tener conocimiento del hecho y se habrían comunicado con la familia vía mensajería, veinte entrevistas videograbadas a vecinos de la zona y familiares, con lo cual se pudo reconstruir la descripción de los hechos.



Como consecuencia de lo antes mencionado, la Fiscalía desvinculó procesalmente a Jonathan Dayer y se lo citó como testigo y víctima, y a su vez se imputó en autoría individual a Julio Dayer el siguiente hecho: «En fecha 09.05.2021, siendo aproximadamente las 20:00 horas, en el patio delantero de la vivienda sita en calle Gdor. Parera y Miguel David de esta ciudad habitado por Julio Dayer y su grupo familiar, Jonathan Dayer luego de discutir con su padre Julio se retiró del lugar en dirección a su vivienda ubicada en el predio lindante al de su padre, sobre el lateral derecho, ocasión en la que Julio portando un arma de fuego tipo escopeta que hasta la fecha no ha sido habida, efectuó un disparo en dirección a su hijo con conocimiento del riesgo para la vida que ello conlleva, no logrando su cometido.



Como consecuencia del disparo efectuado en contra de su hijo, los perdigones impactaron en la persona de Gilda Estefania Klocker, pareja conviviente de Jonathan Dayer, quien se encontraba sobre la calle a una distancia aproximada de 20 mts., en la puerta de su domicilio, detrás de un poste de madera y un cañaveral – no a la vista- , provocándole la muerte el 10 de mayo del año pasado por traumatismo grave de cráneo con fractura temporal izquierda, hemorragia subdural y subaracnoidea a predominio del hemisferio cerebral izquierdo y lesión severa de tronco encefálico por herida de arma de fuego de proyectil de carga múltiple.-»



Tal conducta, a criterio de la Fiscalía se calificó legalmente como homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa en concurso ideal con homicidio culposo.



Desde Fiscalía se hizo saber que Dayer está cumpliendo prisión preventiva en la modalidad de arresto domiciliario. Además, pro problemas de salud, se encuentra con asistencia respiratoria conectado a un tubo de oxígeno en el domicilio. No cuenta con antecedentes penales computables.