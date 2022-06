Caso Squivo: “La justicia no está apoyando a la sociedad”

Policiales Sobreseyeron a acusado de robar celular de vecina que sufrió ACV tras un asalto

La justicia de Concepción del Uruguay sobreseyó a los dos sospechosos por el supuesto robo a una mujer, Liliana Squivo, la cual falleció tras sufrir un ACV, luego del aparente hecho ocurrido en Concepción del Uruguay en marzo del año pasado.“No sabemos qué fue lo que pasó, porque le dio un ACV hemorrágico y no pudo hablar ni comunicarse en ningún momento con nadie. Quiero que todos sepan que la justicia de Concepción del Uruguay no actuó como debía actuar en este caso”, dijo en diálogo con, Martina, una de las hijas de Squivo.En relación a los dos acusados y a una mujer que habría asistido a su madre y que luego se comprobó que le robó el celular, Martina indicó que “no se pudo comprobar vínculo entre ellos”.La familia de Liliana quiere saber qué pasó: “Como en muchos casos que están ocurriendo en la ciudad, la justicia de Concepción del Uruguay no está apoyando a la sociedad”, reclamó la joven.