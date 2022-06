Individualizaron al sujeto que maniató a una joven para asaltarla en Paraná

Policiales Maniataron a mujer para robarle dinero y otros elementos de su casa en Paraná

Una joven de 20 años fue sorprendida por un delincuente que ingresó para robarle en su casa de calle 16 de septiembre de Paraná. El malviviente, la maniató a una silla y con una cinta le tapó la boca para que no pida auxilio. Luego de esto tomó cerca de $6.000 pesos en efectivo, el celular de la víctima y otras pertenencias para darse a la fuga.el jefe de comisaría sexta, Norberto Ruíz Díaz, quien se mantiene a la espera de las medidas judiciales correspondientes para avanzar o no en la detención del sospechoso.En relación al asalto, el subcomisario indicó que el ladrón “aprovechó la oportunidad, al entender que no había moradores en un domicilio, ingresó por una de las ventanas, con la sorpresa de que en el interior del mismo se encontraba la propietaria de la casa, una chica de 20 años”.“Cuando él se sorprendió, tomó una tijera, la amedrentó y la ingresó a una de las habitaciones de la vivienda. De forma rápida, tomó un teléfono celular, dinero en efectivo que había sobre la mesa y se dio rápidamente a la fuga”, precisó Ruíz Díaz.Y agregó: “La victima nos manifestó que esta persona la ató de las manos con una bufanda y la ingresó a una de las habitaciones; ella se asustó y permaneció en el lugar hasta que se percató que esta persona ya no se encontraba, se desató sola y dio aviso a la Policía”.Al valorar que la víctima estaba “tranquila y sin ningún tipo de lesión”, el subcomisario explicó que “con los datos de las características de esta persona, entrevistas a los vecinos y registros fílmicos, el sujeto fue individualizado”.“Los vecinos lo conocen porque es una persona que solicita ayuda, la gente confiada accede a brindarle una ayuda y este masculino abusa de esa confianza”, expresó el funcionario policial.