Fueron a pescar, dejaron el auto y les robaron las ruedas en Paraje La Jaula

Paranaenses fue víctimas el fin de semana de un robo el paraje pesquero “La Jaula” en el departamento Diamante. Viajaron “a pescar el sábado, dejamos el auto y fuimos en lancha hasta la isla. Al volver el domingo a la mañana encontramos el vehículo con las ruedas completamente desmanteladas y con algunas cosas rotas de la parte mecánica”, relató Fernando, el dueño del rodado, a“Es imposible, ya no hay tranquilidad, te pueden robar en cualquier lado”, lamentó el hombre.Acotó que “no estábamos lejos. Habremos estado a unos 2.000 o 2.500 metros de donde habíamos dejado el vehículo. Cuando regresamos el auto estaba sobre unos troncos repodridos y unas piedras”.“Toda la vida fui a La Jaula y el último mes lo hice tres fines de semanas seguidos. Sorprende que pase eso. La gente comentaba que anduvo una Traffic blanca, pero nadie vio nada. Nunca naie ve nada”, afirmó.El damnificado hizo la denuncia, “revisaron las cámaras, pero esa camioneta blanca de la que hablan los pescadores nunca se vio. Para mi puede ser gente de la zona, pero la Policía no tiene mucho con qué trabajar, ni siquiera hicieron pericias”, sostuvo.Contó además que según le informaron “a uno de los hombres que tienen rancho en la costa se lo desmantelaron hace un par de años y le sacaron todo”.Al rodado “lo traje con unas ruedas que conseguí: lo dejé parado hasta ver qué hago con las cubiertas. No sacamos nada, fue la pesca más cara de la historia. Ahora habrá que tomar más recaudos: alquilar una casa o dejarlo frente a una vivienda y caminar”, completó.