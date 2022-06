Dejó encerrada a su hija de 2 años para ir a una fiesta y la rescató la policía

Una nena de 2 años fue rescatada por la Policía de la ciudad de Río Segundo cuando se encontraba sola en su casa. Su madre se había ido a una fiesta y la dejó encerrada.



El hecho sucedió el domingo cerca de las 4, en una vivienda de Córdoba, ubicada en la calle Julio Argentino Roca, entre Gran Chaco y Bolivia. Los gritos de la niña despertaron a los vecinos que ante esta situación, se acercaron a la casa y como no obtuvieron respuesta llamaron al 911.



Los oficiales llegaron al lugar y forzaron la puerta para ingresar al domicilio y, una vez adentro, encontraron bebidas alcohólicas a medio consumir sobre la mesa y en una habitación hallaron a la nena llorando. Luego de constatar que se encontraba sola, el personal femenino la contuvo y la llevaron al hospital local donde confirmaron que se encontraba bien de salud.



La sargento Luciana Baudino, quien participó del rescate, contó que: “la nena estaba descalza, con una sola luz prendida en la casa, no sabíamos si había pasado algo en el interior”.



Además, agregó que la pequeña se encontraba asustada en la oscuridad: “Traté de contenerla junto con mis compañeros mediante un juego hasta que logré un vínculo, se dejó vestir y abrigar. Estaba solita en una casa con los riesgos que hay, porque a esa edad con dos añitos se bajaba de la cama y había muchas cosas peligrosas”.



“Es algo que se vive a menudo, pero no tendría que ser así, uno como mamá lo siente, más los nervios de ver a la criatura sufrir”, detalló Baudino.



Más tarde, la policía logró identificar a la madre que, según informaron, habría salido a una fiesta. En tanto, la niña, por orden de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de Río Segundo, quedó a disposición de una hermana de la mujer.