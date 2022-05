Homicidio en barrio San Martín: entre los detenidos está la novia de la víctima

Policiales Detuvieron a tres personas por homicidio ocurrido en marzo en barrio San Martín

Sobre el crimen de Jairo

Por elocurrió este martes tras allanamientos en el barrio Antártida Argentina, en inmediaciones de calle una cortada a metros de calle Don Segundo Sombra.“Los detenidos, de acuerdo a la prueba recabada, tienen distinto grado de participación” en el crimen de “Jairo”, confirmó ael jefe de la División Homicidios, Horacio Blasón. Y agregó: “Estas personasporque sabían de cuestiones que son importantes a la causa y en todas las posibilidades que tuvieron de prestar testimonio y contar la verdad, lo omitieron”., publicóLos tres fueron trasladados a Alcaida de Tribunales y prontamente se realizarán las audiencias de imputación por serdel crimen del peruano. De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, entre los aprehendidos no se encontraban ni los autores intelectuales del homicidio, ni los ejecutores del mismo.Es que según se supo de allegados a la investigación,los que arribaron a Paraná a bordo de un colectivo, y habrían llevados por el taxista hasta el sujeto que provee la moto para que los asesinos a sueldo perpetren el hecho. Después, el mismo taxista los traslada nuevamente hacia la Terminal para que regresen a su casa.En el procedimiento, también se secuestraron dos vehículos --, confirmó el comisario y destacó el importante avance en la causa. “Con estas detenciones y otros elementos secuestrados en los allanamientos se abrirán nuevas líneas de investigación que permitirán llegar al trasfondo de este homicidio que nos asombró a todos por las características que tiene este grave hecho”, sostuvo.Se recordará que a fines de abril se había realizado un operativo en calle Facundo 2444 donde funciona una pensión y secuestró un taxi. Se creía que el vehículo Fiat Cronos podría haber sido utilizado en el crimen del hombre de nacionalidad peruana.El joven de 30 años, conocido como "Jairo", fue acribillado en el barrio San Martín el 30 de marzo en plena tarde. Se sabe que los atacantes, que se trasladaban en una moto de 110cc negra, sacaron un arma 9 milímetros y efectuaron al menos 15 disparos de arma de fuego, de los cuales nueve impactaron en el cuerpo, precisamente en la zona del tórax y el corazón.El violento ataque se produjo en calle Ameghino, a 15 metros de la casa del tío de la novia del peruano en Paraná; una versión apuntó que los sicarios llamaron a Jairo, le preguntaron su nombre y luego le dispararon.La novia de Jairo es una chica de 22 años, con quien la víctima mantenía una relación desde hace un año y medio aproximadamente, habría mentido en sus declaraciones desde el inicio de la investigación; habría dicho que el muchacho se dedicaba a ser “prestamista”, pero por la falta de pago de deudores el negocio no era redituable.Antes de venir a Paraná, el hombre de nacionalidad peruana habitó en Buenos Aires y la mujer indicó que “allá estaba amenazado, incluso una vez intentaron robarle”.Todo indicaba que “la víctima vendía droga a gran escala y no al menudeo”. Falta determinar si la mujer del fallecido y su entorno estaban implicados en la venta y si surgió algún conflicto a raíz de ello.