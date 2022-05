Una mujer fue acribillada de siete tiros y fue hallada junto a un auto quemado

Un brutal crimen tuvo lugar en Aborígenes Argentinos al 7100, en el extremo oeste de Rosario. Una mujer fue asesinada de y siete disparos (en la zona de la espalda y la cabeza).El cuerpo fue encontrado al costado de un Chevrolet Meriva que fue prendido fuego. El auto contaba con pedido de secuestro activo. En la escena se secuestraron varias vainas servidas.El cuerpo no está identificado, pero la fiscal Gisela Paolicelli, a cargo de la investigación, estimó que la víctima tendría aproximadamente 25 años."El cuerpo tiene entre cinco y siete impactos de arma de fuego. Todos en la zona de la espalda y la cabeza. El auto tenía pedido de secuestro activo", señaló en Cada Día (El Tres) Paolicelli.Consultada sobre si la mujer asesinada estaba embarazada, rumor que circuló al ejecutarse el homicidio, la fiscal respondió: "Podría impresionar un embarazo en curso. Aguardaremos el resultado de la autopsia".Raúl, un vecino que vive a pocos metros de donde fue el homicidio, dijo en Cada Día (El Tres) que anoche, entre las 22 y las 22.30 escuchó "como cuatro disparos", pero señaló que no salió de su domicilio para ver qué había ocurrido. "Hoy prendí la tele, lo vi y me vine. Este no es un lugar de tránsito", comentó.