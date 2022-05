"Lo mataron por $500", acusaron familiares de joven baleado en conflicto barrial

Policiales Falleció el joven que había recibido un disparo en un barrio de Concordia

Ángel David Giménez falleció este domingo, a los 28 años, tras haber sido baleado el pasado jueves 19 de mayo en el barrio Agua Patito de Concordia donde se habría originado una discusión entre vecinos por problemas de drogas y dinero.la tía de la víctima, Karen Gómez. Según explicó, Giménez se acercó a donde estaba ocurriendo el hecho de violencia y le cuestionó a la mujer respecto a lo que estaba haciendo. “Pará un poquito, ¿cómo le vas a pegar así? le dijo a la mujer, y ella le respondió que ‘para vos también hay balas’”, detalló Gómez.“Ya que no lo encuentran al asesino, pedimos que la agarren a ella como cómplice y como mandada a hacer. Se llama Romina Rodríguez. Que la agarren a ella, así como la tuvieron un día presa y luego la largaron, que la tengan y les diga quién fue quien mató a David”, apuntó otra familiar del muchacho muerto.Consultadas respecto a por qué creen que pudieron haber matado a Giménez, su tía respondió: “Porque él dio la cara por Martín Alanís por una deuda de $500”. Y agregó: “Él no tenía nada que ver y lo ensuciaron a él por drogas y por arma de fuego. Pero David no tenía arma de fuego ni tenía drogas”.Visiblemente dolida por la situación, Gómez agregó: “Lo mataron por nada. Era un gurí que trabajaba día a día rompiéndose el alma en las quintas por su hijo”. “¿Y lo vinieron a matar por nada?”, cuestionó.“Tienen que pagar por la muerte de mi sobrino, esto no puede quedar así”, exigió.Cabe recordar que Ángel David Giménez fue baleado en la zona del abdomen en la noche del pasado 19 de mayo. Fue trasladado de urgencia al hospital Masvernat e intervenido quirúrgicamente, tras lo cual permaneció internado en la UTI hasta la noche del domingo 29 de mayo cuando falleció.Por el hecho de violencia habían sido arrestado un hombre y una mujer. Además, se habían realizado seis allanamientos en dos barrios de Concordia, donde hubo otros cuatro detenidos y varios elementos secuestrados.