Denunció que su ex pareja quiso agredirla mientras su hija estaba internada

Un joven de 22 años intentó agredir a su ex pareja y mamá de su hija, que se encuentra internada en el Hospital San Roque, al recriminarle que no le informó que la pequeña estaba en la guardia. Tras una fuerte discusión, intervino la policía y logró calmar la situación.Según supo, la víctima, una joven de 20 años, realizó la denuncia por violencia de género. El agresor, estuvo retenido varias horas y durante la noche de este lunes, recuperó la libertad. Esperan que la justicia emite las medidas a seguir.“Espero que la policía actúe, porque lo que pasó hoy no tiene explicación”, dijo a, la mamá de la víctima. Según contó, tanto su hija como su nieta, ingresaron al hospital ya que la bebé “tenía neumonía y estaba deshidratada”.Al parecer, cuando el papá de la nena se enteró se presentó en el hospital “quiso pegarle a mi hija y a una enfermera. Después se quedó en la puerta como un patovica y cuando me vio a mí, también me quiso pegar, en ese momento yo me defendí y le pegué una cachetada”, contó. Seguidamente, agregó que “el único policía que intervino fue el de la guardia, los otros no hicieron nada”.“El papá de mi nieta siempre fue violento con mi hija, pero ella nunca me dijo nada porque la tenía amenazada. Ella se quiso separar por este tema y porque siempre consumía drogas. Apenas salió de la comisaria, me escribió y me amenazó. Estamos asustados porque yo tengo nos menores de edad en mi casa y no van a poder salir”.“Él vive hostigando a mi hija. La insulta y la amenaza”, finalizó.