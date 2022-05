Sujeto habría abusado de una niña en zona de la terminal de colectivos de Paraná

“Es tierra de nadie”

Un tremendo hecho de violencia ocurrió este sábado alrededor de las 21 horas, en inmediaciones de la Terminal de Colectivos de Paraná. Una niña de diez años le contó a su padre que un hombre la habría tocado en sus partes íntimas, a raíz de eso el padre de la menor, y otras seis personas, lo golpearon ferozmente.Según señaló una vecina del lugar a“se trató de un muchacho que estaba cuidando autos y estaba pasado de alcohol, cuando de repente llega el dueño de un bar y junto a seis hombres le comenzaron a pegar de una manera tremenda" y resaltó: “Le propinaban patadas muy violentas si no llamábamos a la policía lo mataban”.Según detalló la mujer, la pelea comenzó porque “la niña dijo que este hombre la había tocado y eso desató la furia del padre de la menor”.“Ocurrió todo muy rápido fue una cuestión de segundos”, explicó la mujer al mencionar que “la policía intervino y una ambulancia trasladó al hombre golpeado al hospital”.La vecina se mostró muy preocupada por los diversos hechos de violencia que han ocurrido en la zona y apuntó: “Desde que está el bar, esta zona es tierra de nadie, necesitamos protección, hay mucha gente que merodea y creemos que no deberían estar estos bares acá”.En tanto, una cuida coches, Félix, dijo que “el hombre que hizo eso no era un cuida coches, se trató de una persona que vino y ocupó el lugar”. De todos modos, aseguró que “nada justifica la violencia con la que le pegaron a este hombre”.