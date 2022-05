Policía fue detenido tras matar a un ladrón que pretendía asaltar a un hombre

Un policía de la Ciudad de Buenos Aires mató a balazos a un presunto ladrón que intentó robarle a un hombre, en la localidad bonaerense de Alejandro Korn, y quedó aprehendido por homicidio mientras se investiga si se excedió en su accionar.

El domingo a la mañana, cerca de las 10.25, en el cruce de avenida Perón y Arcuri, en la mencionada localidad del partido de San Vicente, en el sur del Gran Buenos Aires.



Dos delincuentes, al menos uno de ellos armado, circulaban a bordo de una motocicleta e intentaron robarle un rodado similar a un hombre que transitaba por el lugar.



La maniobra fue advertida por un efectivo de la Policía de la Ciudad que se encontraba vestido de civil y en su automóvil junto a su familia.



Según las fuentes, el policía frenó su vehículo, salió y dio la voz de alto a los "motochorros".



En esas circunstancias se produjo un enfrentamiento armado que finalizó con uno de los delincuentes muerto en el lugar.



En tanto, su cómplice se dio a la fuga y, tras ser identificado, fue finalmente detenido.



Javier, testigo del hecho, dijo a Télam que se encontraba comprando en un negocio de la zona, a 30 metros del lugar, cuando escuchó tres disparos.



En ese momento giró hacia el semáforo y vio a un hombre tirado sobre el asfalto, a uno parado con un arma y a un tercero junto a un poste de luz.



“Pensé primero que se trataba del cómplice pero era a quien le estaban por robar la moto”, aseguró al referirse al hombre parado sobre la vereda.



En tanto, sobre el policía dijo que “actuó rápidamente”, y aseguró que le escuchó decir: “Parece que éste -por el delincuente- no tiene arma, estoy al horno”.



Lo ocurrido es investigado por la fiscal Karina Guyot, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de San Vicente, quien ordenó un allanamiento de urgencia en la vivienda del detenido, de apellido Coronel, dónde se incautó la moto en la cual circulaba junto a su cómplice, un casco y parte de la ropa utilizada en el hecho.



"Se lo detuvo en la vía pública cuando intentó nuevamente fugarse. Tenía en su poder una bolsa con balas. Se investiga si iba camino a descartar el arma", dijo a Télam un investigador.



La fiscal Guyot ordenó que las pericias en el lugar del hecho estén a cargo de Gendarmería Nacional (GNA) y que el cuerpo del joven fallecido sea trasladado al Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora para la autopsia correspondiente.



"Se levantaron varios casquillos pero aún no se estableció la cantidad de disparos", agregó el pesquisa.



Por su parte, el efectivo de la Policía de la Ciudad fue aprehendido por el delito de "homicidio" hasta que la fiscal determine si se excedió o no en su accionar.



Mientras que Coronel fue aprehendido por el delito de "robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa", por el intento de sustraer la motocicleta.