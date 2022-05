Joven “se distrajo”, cruzó en rojo y chocó un utilitario: dos niños heridos

Colisionaron un Chevrolet Meriva gris y un utilitario Renault Kangoo blanco y un Chevrolet gris en la esquina de Almirante Brown y Rondeau, minutos antes de las 6 de este domingo en Paraná. Ambos vehículos resultaron dañados. La peor parte la llevó la Kangoo, que impactó contra una columna de alumbrado público y se produjeron roturas en prácticamente todo el lateral derecho.A raíz del violento impacto, los dos niños que iban en el utilitario resultaron con lesiones y debieron ser trasladados al hospital San Roque, donde permanecían internados en observación.“El conductor del Meriva, un joven de 18 años, reconoció que se distrajo, cruzó en rojo e impactó en el lateral izquierdo de la Kangoo; como consecuencia del accidente, el utilitario hizo un trompo y terminó chocando con la columna del semáforo”, explicó ael subjefe de la comisaría cuarta, Víctor Ferreyra.El comisario confirmó que en la Kangoo se trasladaba un matrimonio con sus dos hijos menores, de 1 y 3 años, los que iban sentados en las sillitas correspondientes, “pero el bebé no iba bien sujeto porque lo que terminó yéndose hacia delante”. El funcionario policial indicó que los dos niños fueron trasladados al hospital San Roque, donde se confirmó que no revistieron lesiones de gravedad, pero, por precaución, permanecían en observación.Consultado al funcionario policial qué adujo el conductor que desencadenó el siniestro, éste detalló: “El muchacho, que viajaba con otros jóvenes más, reconoció que se equivocó al cruzar en rojo y asumió sus responsabilidades por el accidente; presumiblemente todos regresaban de una reunión, pero no tenían olor a alcohol y se encontraban en sus cabales”.Desde la Fiscalía en turno se ordenó el secuestro del Meriva por falta de documentación, pero no se realizó el test de alcoholemia al joven conductor que desencadenó el siniestro.Intervinieron en el siniestro, personal policial de comisaría cuarta y una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná.