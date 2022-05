Vecinos atacaron a golpes de puños y patadas a dos sospechosos por robos

Dos sujetos, sospechados por distintos robos, fueron atacados a golpes de puños y patadas por vecinos del barrio Tiro Federal de Concordia, en la intersección de calle Alvear y Libertad, durante la tarde de este viernes.



Allí "había un grupo de personas que estaban linchando a dos hombres con golpe de puños y patadas. Aparentemente, los sindicaban como autores de algunos hechos delictivos", comunicó a El Sol el subjefe de la Jefatura Departamental de Policía Concordia, comisario Danilo Parodi



Asimismo, el subjefe de Policía aclaró que previo a este hecho violento en particular no se habían radicado denuncias por robos. "Se trasladó a los dos sujetos que estaban siendo ajusticiados para que presten declaración sobre los pormenores del problema". Y, además, "se comunicó a la fiscalía a los fines de regularizar la situación".



Sobre los dos sujetos linchados, Parodi manifestó que "se produjo la identificación de las dos personas, una de 48 años y otra de 19 años. Posteriormente, se invitó a ambas personas a que radiquen la correspondiente denuncia y, de esa forma, dilucidar los pormenores de lo sucedido".



"El problema se suscitó a raíz de una sospecha que tenía una mujer mayor que había sido víctima del robo de una garrafa y un televisor", contó Parodi. Sin embargo, fue "posterior al hecho de la golpiza" cuando "la mujer radicó la denuncia, pero no sindicó como autores del hecho a las personas golpeadas", aclaró.



Los lesionados no denunciaron la golpiza



"Al ser lesiones leves, corresponden a instancias privadas", es decir que "una vez que se realiza la denuncia inician las acciones legales". "Pero al ser lesiones leves, estas personas no quisieron denunciar".



"Se los trasladó para su identificación y se les ofreció la posibilidad de realizar denuncia, pero no quisieron hacerla", reiteró el subjefe de Policía. Ambas personas "estarían sospechados, pero no sindicados de ser los autores del robo, particularmente en este caso, de la denuncia que se radicó posterior a la golpiza", concluyó el funcionario policial.