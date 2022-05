Millonario golpe comando en un country de Córdoba: se llevaron dólares y euros

Sucedió en las primeras horas de este jueves, en una vivienda del barrio cerrado Causana, en la localidad cordobesa de Malagueño. Actuaron tres delincuentes y huyeron con dólares, euros y hasta una camioneta.



Las primeras informaciones aseguran que los ladrones, que estaban encapuchados, sorprendieron al hombre de 67 años y a la mujer cuando se encontraban descansando en una habitación.



El dueño de casa le relataría luego a los investigadores que a simple vista los delincuentes no llevaban armas, pero sí que los amenazaron con un destornillador.



Tras reducir a la pareja, los ladrones ganaron la casa, revolvieron todo, y se dieron a la fuga con 13 mil dólares, 11 mil euros (más de cinco millones de pesos en total en el mercado cambiario), joyas, dos notebooks y hasta una camioneta Toyota Hilux, propiedad del dueño de casa.



Con la camioneta rompieron una amplia plancha del tejido perimetral y escaparon por un camino rural colindante al predio del country.



"Hubo un entregador", confió una fuente policial en referencia a que los delincuentes contaban con datos muy finos sobre la familia asaltada. En ese punto, se resaltó la logística utilizaba por la banda: "Acá no hubo nada de azar".



La causa quedó radicada en la fiscalía 1 de Villa Carlos Paz, que desde principios de mayo está a cargo de Silvana Páez. La funcionaria judicial ya convocó a la división Robos y Hurtos de la Policía para que se aboque a investigar este caso.



Pese a que la fuerza montó un fuerte operativo en la zona para dar con los delincuentes, durante la madrugada de este jueves, por ahora los ladrones no fueron localizados ni identificados.



Sí se logró el secuestro de las imágenes de una cámara de seguridad de una vivienda vecina en la que se permite observar parte del movimiento de la banda.



En ese sentido, se está intentando establecer cómo los ladrones ingresaron en el country.



A principios de este mes, otro barrio cerrado de esa zona fue víctima de la inseguridad. En este caso, el blanco fue una vivienda del country TierrAlta, también ubicado a un costado de la autopista Córdoba-Carlos Paz.



Los delincuentes burlaron todas las medidas de seguridad y se llevaron una fuerte suma de dinero, en dólares y en pesos. En el medio, bloquearon dos cámaras de seguridad.





