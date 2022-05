La descubrieron robando y amenazó: “Te puedo denunciar por daño psicológico”

?? Mechera descubierta mientras se llevaba mercadería entre sus ropas: “Te puedo denunciar por daño psicológico”



La mujer quiso llevarse productos de perfumería en un supermercado de Granadero Baigorria, pero fue frenada en la caja y obligada a dejar lo que intentaba robar. pic.twitter.com/voXUiEfadk — Rosario3.com (@Rosariotres) May 26, 2022

Una pareja vació la góndola de aceites en un súper de Granadero Baigorria. pic.twitter.com/XnwxzLrl10 — De12a14 (@De12a14) May 26, 2022

Un supermercado de Granadero Baigorria, en la provincia de Santa Fe, tomó la decisión de realizar un conteo de mercadería cada 48 horas debido a los reiterados robos que sufrieron en los últimos meses. El dueño del negocio asegura que ya no sabe "más qué hacer".Al mismo tiempo, se conoció un video de una mechera que días atrás intentó llevarse varios productos de perfumería entre sus ropas. Cuando fue descubierta y frenanda en la caja para que devuelva la mercadería, ensayó una curiosa estrategia: "Te puedo denunciar por daño psicológico", le dijo a un empleado que registraba el hecho con su teléfono celular."Yo te puedo denunciar, porque vos me estás filmando y me escrachás en las redes", argumentó la mechera. Y agregó: "Yo no vengo con violencia a robarte, no vengo con un revólver".En esta oportunidad, mostraron videos captados por las cámaras de seguridad del lugar en el que dos personas roban, entre sus prendas, 12 botellas de aceite de oliva. "Hace 20 años tengo comercio y nunca viví algo así", comentó Mauricio, el dueño a El Tres.Según explicó el comerciante, el lunes a las 19 horas dos personas ingresaron al local y se llevaron escondido entre la ropa 12 botellas de aceite de oliva. "Es muy difícil trabajar así, es un sistema de robo que se nos dificulta agarrarlo 'con las manos en la masa'", explicó y agregó: "Hicimos denuncias, escraches, no hay herramientas para defendernos. Las veces que denuncié estuve más tiempo declarando yo que la persona que robó".Este no se trata del primer episodio de estas características ya que, en otras imágenes se muestra como una mujer escondió casi 10 mil pesos en botellas de champú. Ante esto, dijo: "No hay justificación uno podría entender que se lleven productos de primera necesidad, pero aceite de oliva o productos de perfumería no son alimentos".