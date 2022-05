Tortura prolongada y abusos: la autopsia de la nena asesinada por sus padres

Investigación por homicidio

Morena Nazareth Lavin Vergara tenía 13 años y la encontraron muerta ayer en la casa que compartía con su papá y la novia del hombre en Zárate. La pareja aseguró que la adolescente se autoflagelaba y que había tomado un cóctel de pastillas cuando le avisaron que se iba a ir a vivir con su mamá biológica, pero los detalles de la autopsia pusieron esa versión en jaque y ambos fueron detenidos por homicidio.Golpes, quemaduras, una hemorragia externa, signos de desnutrición y desgarros en las partes íntimas fueron algunos de los detalles que surgieron del informe de los forenses y descartaron de manera rotunda la hipótesis del suicidio que habían planteado cuando llegó la policía Pablo Lavin, y su pareja, María Ludueña.“La mujer declaró una cosa y el padre otra totalmente distinta. La mujer decía que la adolescente se había quemado con una olla de agua caliente y el padre que había sido con una estufa. Cada lesión que poseía el cuerpo que tenía no coincidían con lo que decía uno y el otro”, explicó a Télam más tarde una fuente cercana a la causa.Según trascendió, también declaró la madre biológica de la víctima, quien contó ante la Justicia que su hija padecía una grave enfermedad y que había pactado de común acuerdo con su exmarido que Morena viviera con él. “Descansa en paz hermosa, siempre presente More, volá alto princesa”, escribió una tía de la adolescente en su muro de la red social Facebook.Los signos de tortura prolongada evidentes y abusos sexuales que sufrió Morena antes de su muerte obligó al fiscal a cargo de la investigación, Alberto Gutierres, a recaratular la causa que un principio se inició por “averiguaciones de causales de muerte” a “homicidio” y no descarta todavía agravar la imputación por violencia de género.Además, a los detenidos se les secuestraron sus teléfonos celulares que serán peritados para establecer si hay comunicaciones o algún chat que puedan añadirse al expediente. En tanto, Lavin y Ludueña serán indagados durante este jueves en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7.