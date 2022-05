Abusó de su hija discapacitada y lanzó una repudiable frase: “Ella me buscaba”

La indignante defensa del acusado

Quienes habitan la ciudad de Río Gallegos atraviesan horas de asombro e indignación tras conocer un suceso que se desencadenó hace algunos días, cuando un hombre de 36 años admitió haber abusado sexualmente a su hijastra discapacitada en reiteradas ocasiones.G.Z., detenido tras su confesión, está acusado de violar a una de las hijas de su pareja. La menor tiene 14 años y se encuentra bajo tratamiento psicológico luego de que todo saliera a la luz.El doctor Cristian Arel, reconocido abogado en la capital de Santa Cruz, detalló que fue el propio G.Z. quien le contó a la mamá de la víctima lo que estaba aconteciendo: “Ella llegó desde una comisión de servicios y lo notó raro, algo que no estaba bien en él. Y entre idas y vueltas, él termina confesando el hecho, abuso sexual con acceso carnal”.El abogado también reprodujo la repudiable defensa que G.Z. llevó a cabo durante su primera declaración: “Ella me buscaba”. Arel reveló: “Lo que más indigna es que él justificaba que la menor lo provocaba al vestirse de pantalón corto”.“La familia la está pasando muy mal y todo es mucho más grave de lo que se puede saber”, explicó Arel en diálogo con Radio Nuevo Día.“La víctima es una niña menor de edad que no tiene la culpa de nada y su mamá es el sostén del hogar, trabaja y mantiene a la familia. Porque cada trabajo que este sujeto tuvo lo perdió, y era quien se quedaba al cuidado de tres menores de edad”, sostuvo el abogado.Tras escuchar la confesión de su pareja, la madre de la víctima se dirigió a la Comisaría de la Mujer y radicó la denuncia. “El hecho criminal lo cometió esta persona y en reiteradas oportunidades. Y cuando ella llama a la familia de él, aparecieron parientes y entre ellos la madre de este hombre, proponiendo ‘arreglar de alguna manera’ para no llegar a vías judiciales”, expresó Arel.El abogado enfatizó: “Trataron de quebrarla para que no denunciara, diciéndole que él iba a caer preso y no iba a ver a sus hijos”.G.Z. fue detenido la semana pasada por la Policía de Santa Cruz y su causa está siendo tramitada en el Juzgado de Instrucción N° 3, a cargo de Rosana Suárez“Los delitos son muy graves, corrupción de menores agravada, abuso sexual con acceso carnal agravado por ser encargado de la guarda, también hay un concurso real porque hay un abuso sexual con acceso carnal denunciado por la madre y en un contexto de violencia de género”, enumeró el abogado.“Dentro de los 10 días tendría que estar procesado con prisión preventiva y de esa manera llegar a juicio”, concluyó Arel.