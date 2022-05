En ausencia de moradores, roban elementos de dos casas y la policía los recupera

Este martes 24 de mayo, personal de Comisaría Crespo procedió al secuestro de la totalidad de los elementos que habían sido denunciados como hurtados, en dos ocasiones.Al respecto, el Jefe de Comisaría Crespo, Crio. Ppal. Maximiliano Alva, indicó a FM Estación Plus Crespo: "El martes se tomó conocimiento de la faltante de efectos que se encontraban en una vivienda de Barrio Salto, mientras que en la mañana del lunes se conoció un hurto de similares características, también en esas inmediaciones. En ambos casos, los hechos habrían acaecido en un intervalo de tiempo en que no se encontraban los moradores, por lo que las denuncias se recepcionaron inicialmente contra autores desconocidos".Personal del Área de Investigaciones de la dependencia local, se abocó al esclarecimiento, para lo cual lograron reunir datos de relevancia, que permitieron establecer sospechas precisas, con alto grado de probabilidad de certeza. "Fruto de las averiguaciones, se pudo establecer que los dos ilícitos tenían un común denominador: el destino", afirmó el funcionario policial.El hallazgo se sucedió con prontitud, sobre lo cual el jefe de la dependencia comentó: "En el contexto investigativo mencionado, se mantuvo una entrevista con una persona mayor de edad, radicada en la ciudad, quien decidió hacer entrega voluntaria de los efectos interesados, a fin de no endilgarse mayores complicaciones judiciales.Conforme lo ordenado por la Fiscalía en Turno, se procedió al secuestro de un secarropas, un reloj de pared, una caja con herramientas varias, un taladro eléctrico percutor, una mochila con útiles escolares, un tender y prendas de vestir. Todo ello, coincidente con lo descripto por los respectivos propietarios, por lo que se cumplimentó con la restitución dispuesta hacia los damnificados".Asimismo, Alva sostuvo que se continúan con las actuaciones de estilo, de acuerdo a los lineamientos impartidos por la autoridad judicial actuante.