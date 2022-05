Una moto fue chocada de atrás por un auto, en el semáforo

Ricardo, de 69 años, se trasladaba en su moto Honda XR 125 cc., junto a su esposa. Frenaron en el carril norte- sur, para doblar hacia su izquierda, por calle Marcos Sartre, con el guiño puesto, cuando fueron “embestidos de atrás por un auto”, conoció Elonce.



El hecho se registró pasada la hora 20 de este miércoles. “Dice que no me vio (la conductora del auto) porque estaba lloviendo, pero no es así. Ya había parado la lluvia. Yo estaba parado, recién apenitas me había movido. Cuando me chocó se me cayó la moto encima”, relató el hombre.

La esposa del conductor de la moto fue trasladada inmediatamente al Hospital San Martín. Su esposo desconocía por el momento, el estado de salud de la mujer.



Asimismo el hombre manifestó que sentía dolor en la rodilla y contó que tras los trámites de rigor en el lugar, iba a dirigirse al hospital para su atención.



Los dos llevaban casco.



“Donde sentimos el impacto, nos tiró hacia adelante, nos empujó el envión del auto. Despacito no ha venido”, opinó el motociclista. Elonce.