Tragedia: encontraron una pareja muerta en un auto sumergido en un desagüe

Una joven de 19 años y su novio de 25 murieron en un accidente con su auto que apareció sumergido en un desagüe. Todavía se investigan las razones del siniestro. Sucedió en el departamento de Angaco, en San Juan.



Cerca de las 8 de la mañana, el vehículo Volkswagen Vento de color blanco fue encontrado volcado en un desagüe con gran cantidad de agua entre las calles Mitre y Divisoria. De acuerdo con lo que contó el papá de la chica, ambos habían salido de la casa de ella para hacer unas compras.



Gimena Castro se había conectado por última vez al WhatsApp cerca de las 23 y su celular marcaba que estaba apagado. Ante este panorama Daniel, el padre de la joven, realizó la denuncia. Luego, desesperado por la situación, decidió salir a buscarlos por la zona durante toda la madrugada.



Mientras avanza la investigación, una de las hipótesis que manejan las autoridades es un posible exceso de velocidad que podría haber incidido en que perdieran el control. Se analizará el estado del rodado para determinar si hubo o no falla mecánica.



Daniel Castro comentó que pasó tres veces por el desagüe al que había caído el auto en el que viajaba la hija con su novio, Emiliano Mereles, pero no vio nada.



“Anduve por todo San Juan. Fui hasta el Dique. Pasé tres veces por el lugar donde fue hallado el vehículo esta mañana, pero no los vi”, aseguró el hombre de 49 años.



En este sentido, manifestó: “Gimena era el ángel de mi casa, la más querida de toda la familia. Ellos anoche habían estado midiéndose ropa para ir al cumpleaños de 15 de la sobrina de él, estaban tomando mates con nosotros, nos reíamos. Y se fueron”.



“Ella quería ser psicóloga. Yo soy chofer de colectivos. Lamento no haberla disfrutado más. Era la luz de mis ojos”, agregó.

