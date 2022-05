Video: Violento impacto entre dos camiones en el acceso Norte de Paraná

Según los primeros datos, un camión que iba cargado con leña que intentaba ingresar a la estación de servicios ubicada en el Acceso Norte de Paraná fue embestido por otro rodado de gran porte.El conductor de este último camión, quedó atrapado en la cabina y debió ser rescatado luego de varios minutos. Tras ello fue derivado en ambulancia al hospital San Martín, estaba consciente y con un fuerte dolor en la cabeza y las piernas.En diálogo con, el camionero que recibió el impacto, confirmó que “venía a cargar combustible y sentí el impacto de atrás, no vi nada. Se ve que no me vio”, indicó al relación al otro camión y acotó: “Sólo sentí el golpe, cuando me tire a la banquina vi el otro camión chocado. Yo estoy bien, pero asustado; el otro señor estaba bien, un poco golpeado y apretada las piernas”.