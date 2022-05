Una moto chocó con un automóvil que estaba por ingresar en un garaje

Un accidente de tránsito ocurrió este mediodía sobre calle Almirante Brown muy cerca de la intersección con calle Zeballos de Paraná, que dejó como saldo una persona herida e importantes daños materiales.El siniestro vial estuvo protagonizado por un automóvil Peugeot 208, color negro, que era conducido por un hombre; y una moto de 110 cc., color gris, en la que circulaba un joven de 23 años.Según se pudo establecer, automóvil circulaba por calle Brown cuando disminuyó la marcha para ingresar al garaje de su casa y al intentar doblar, choca con una moto que habría intentado sobrepasarlo.Producto del fuerte impacto, el conductor de la moto fue arrastrado unos metros y sufrió un fuerte golpe en la cadera. En tanto, el automóvil terminó con un espejo retrovisor dañado.“Veníamos los dos por la misma dirección, no alcance a doblar que me sobrepasó la moto y chocamos, es una arteria muy transitada, siempre tengo mucha precaución”, sostuvo el conductor del Peugeot a Elonce al resaltar que “en el asfalto quedaron las marcas de la moto”.En tanto, el padre del motociclista detalló que “afortunadamente mi hijo tenía el casco puesto y no pasó a mayores, sufrió un fuerte golpe en la cadera”.