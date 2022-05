Desvalijaron un quiosco de la playa de Villa Urquiza y huyeron por el río

Al menos tres delincuentes desvalijaron y ocasionaron destrozos en el quiosco conocido como el De Las Piedras, ubicado en la playa de Villa Urquiza, al final del camino. Los ladrones se alzaron con costosas máquinas y mercadería, para después escapar por el río, porque así lo evidencian los rastros que dejaron: botellas de aperitivos que robaron dispersadas en el camino, supo“Hicieron saltar los tres candados que tiene la puerta y una cadena cruzada, ni rastro quedó de eso, entraron y vaciaron todo: se llevaron las máquinas que tenía para trabajar, la que tenía para hacer tragos, el plasma, la plancheta, ollas, vasos, platos, todo lo que uno pueda imaginar, se lo llevaron. Además de los destrozos de lo poco que quedó adentro”, contó la damnificada, Mónica Ramírez. El hecho ocurrió entre las 2 y las 3 de la madrugada del domingo.“A las exhibidoras las vaciaron a todas, porque se cargan de mercadería a la noche para que esté lista para el lunes. Y había 40 kilos de carne que estaban descongelándose sobre el freezer para ayer poder empezar a elaborar el locro, pero se llevaron todo, además de las milanesas, hamburguesas, cigarrillos, todo”, lamentó en comunicación con“Son cosas que me costaron diez años de trabajo y son muy caras, porque son máquinas profesionales, y no las voy a poder comprar”, explicó la mujer. Fue por eso que imploró a quien se entere que las están vendiendo, que por favor avise a la comisaría de Villa Urquiza.“Trabajo todos los días y todo el día. Yo vivo del kiosco, no tengo otra entrada de dinero. Voy todos los días a trabajar y no puedo no ir un sábado o domingo porque no me da”, fundamentó la mujer, visiblemente emocionada por el robo.Son tres los locales comerciales ubicados sobre la playa, y solo uno de estos cuenta con cámara de seguridad. Ramírez comentó que “en los registros se ven a tres personas forzando la entrada, pero como la cámara es con infrarrojo, no se ven las caras de forma nítida”. “Uno vio la cámara, señala y ahí huyeron”, repasó al dar cuenta que ella no cuenta con los medios económicos para instalar una medida de seguridad similar.Fue en ese sentido que pidió a la municipalidad de Villa Urquiza la colocación de cámaras de seguridad en la playa de Villa Urquiza, al final del camino. “Esta es una zona turística y brindamos un servicio, porque si yo no abro el negocio, el turista no tiene nada en la plaza”, fundamentó e insistió: “El que viene a mi negocio, tiene un servicio y, les guste o no les guste, (con el municipio) somos socios porque trabajamos a la par para brindar un servicio al turista”.En la oportunidad, Ramírez agradeció a los vecinos que la están ayudando para comprar las cosas para el locro. “Si vuelvo a generar, yo puedo salir adelante”, remarcó. De hecho, comentó que en algunos negocios de Villa Urquiza se dejaron alcancías para que el que pueda, pueda colaborar con su emprendimiento. “La viceintendenta Silvia Klocker me prometió una ayuda”, acotó.La mujer apuntó que hasta el momento no ha tenido respuestas de la Policía. Los ladrones “se fueron por el río porque estas las huellas: dejaron una sobrilla y una botella de Casalis tiradas en el camino”.