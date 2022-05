Abusó de niña y quiso pagarle $100: lo condenaron pero aún no irá a la cárcel

La Justicia de Concepción del Uruguay condenó a cinco años de prisión a un depravado que abusó de una niña, aunque por el momento no irá a la cárcel.



Tras analizar los elementos incorporados durante el juicio como pruebas y los testimonios vertidos por testigos y peritos, se dictó la sentencia condenatoria contra este sujeto de apellido Ledesma, por habérselo encontrado autor materialmente responsable del delito de “Abuso sexual gravemente ultrajante”.



La pena impuesta es de “cinco años de prisión efectiva” pero el mismo seguirá con “arresto domiciliario, bajo el cuidado de una persona y con estricto cumplimiento de las reglas de conductas que le fueron impuestas, todo ello hasta que se torne ejecutable la sentencia”.



El hecho

Ledesma de 52 años fue a la casa de la víctima simulando querer hablar con el padre de la misma, oportunidad que aprovechándose de la situación la empujó a la menor de 10 años para llevarla a una de las habitaciones, donde le tapó la boca y abusó de ella, diciéndole que no dijera nada y dándole 100 pesos que la menor no aceptó. Tras esto el sujeto se fue de la casa. Al percatarse la familia de lo que había ocurrido, radicó la denuncia.



Así se dio inicio a la causa por el delito “Abuso sexual agravado”, ya que este individuo se aprovechó de que es conocido de los padres, que además dio dinero a la menor y le dijo que no cuente lo que había pasado, publica el portal 03442.