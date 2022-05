Al llegar al semáforo de ingreso a San Benito chocaron dos autos

El accidente se registró en la tarde de este lunes, cerca de las 17:30, entre un automóvil Renault Laguna que transitaba por ruta 12 y un Volkswagen Up que se conducía en el mismo sentido.De acuerdo a lo que conoció, la conductora del Volkswagen Up "frenó al ver el semáforo que había cambiado a amarillo” y el vehículo que circulaba detrás, el Renault Laguna, lo impactó fuertemente.Sólo hubo daños materiales. No hubo personas lesionadas.