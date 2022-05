Cuatro personas en moto sufrieron accidente: joven madre y su hijito murieron

Una joven madre y su hijo de dos años de edad perdieron la vida este domingo a la tarde en la ciudad pampeana de General Pico luego de un trágico siniestro vial:, según confirmó el fiscal Guillermo Komarofky.La mujer fue identificada como Priscila Belén Torres, de 21 años. Las víctimas iban en una motocicleta de 200 cc, con otros dos ocupantes a bordo: el conductor, Gonzalo Néstor Fabián Ríos (30), y su hijo de 8 años de edad, que permanecen internados en el Hospital Gobernador Centeno. La pareja no tenía hijos en común."El hombre se encuentra en estado de shock tratando de ser estabilizado, pero no presentaría heridas de complicación y el niño también estaría fuera de peligro", dijo el funcionario judicial aEl hecho ocurrió pasadas las 18:30 horas sobre calle 21, entre 28 y 30. Los dos vehículos iban en el mismo sentido. "Se les cruzó un can y, en el afán de esquivarlo, el conductor maniobra hacia donde estaba el camión que justo estaba iniciando la marcha. El impacto se da en las duales del acoplado", precisó Komarofky.El trágico episodio fue presenciado por algunos testigos que en ese momento estaban en el parque de las inmediaciones y quedaron conmocionados con la escena. El propio fiscal calificó el hecho como "lamentable".Según reveló Komarofky, "por los daños que presenta la motociclista no vendrían a una velocidad excesiva".