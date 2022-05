Entraron por el balcón de un departamento y mataron a una anciana de 92 años

Irma Nelly Díaz tenía 92 años. Este domingo su hijo la encontró muerta en su departamento, en el centro de Rosario. La hipótesis principal es que la mataron la noche anterior para robarle.



La Fiscalía comenzó a investigar el episodio a partir de una denuncia realizada a las 12.30. Como la mujer no respondía los mensajes de su familia, su hijo de 60 años fue a verla, en el edificio ubicado en la calle Buenos Aires al 1500, esquina Montevideo, y se topó con una escena de terror.



Tras la inspección en la escena del crimen, los médicos reportaron que el cuerpo tenía heridas de arma blanca en la cara y el cuello.



El cadáver fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) de Rosario para realizar la autopsia que pidió el fiscal Ademar Bianchini. Si bien el examen es clave para confirmar la hora del fallecimiento, los primeros indicios sugieren que la asesinaron la noche anterior en su habitación.



La puerta de entrada a la vivienda de la víctima estaba cerrada. Por la tarde, los investigadores advirtieron que las ventanas del balcón habían sido forzadas.



De esta manera, concluyeron que la hipótesis del robo seguido de muerte era "la más concreta" en las primeras horas posteriores el hecho.



A nivel extraoficial trascendió que alguien se llevó dinero del departamento de la víctima. No obstante, el fiscal Bianchini solicitó colaboración a la familia en un relevamiento de los efectos personales de la mujer para establecer qué faltaba tras el asesinato.



Luego de la búsqueda de rastros en el departamento, no trascendió cuántas personas intervinieron en el homicidio y el robo. Por lo pronto, la primera teoría del caso apunta a que ingresaron por el balcón que da a la calle sobre la esquina de Buenos Aires y Montevideo.



El Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió información sobre cámaras de seguridad públicas y privadas en la zona cercana a la Plaza López. Además, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se hizo cargo de otras medidas bajo reserva.