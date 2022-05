Caso Lola Chomnalez: un triple crimen, clave para dar con sospechoso

Sociedad Detuvieron al presunto asesino de Lola Chomnalez ocurrido en Uruguay

"Coautor para mí es femicida", dice la mamá de Lola

Mismo modus operandi

Es el principal sospechoso de haber asesinado en 2014 a Lola Luna Chomnalez, la chica argentina de 15 años que veraneaba en Barra de Valizas, una de las playas del departamento uruguayo de Rocha. Tiene 39 años y se llama Leonardo David Sena. Cuenta con antecedentes y a última hora de este jueves, en su indagatoria, reconoció haber estado en la escena del crimen y que robó dinero de la mochila a la chica, pero se desligó del crimen.Tras su declaración, Sena fue procesado con prisión preventiva por la Justicia uruguaya, que lo imputó del delito de "homicidio muy especialmente agravado". A más de siete años del crimen, ocurrido en diciembre de 2014, la causa dio un vuelco que parece ser determinante y la trama para entender cómo fue que los investigadores dieron con este sospechoso es realmente de "película", tal cual lo describió una fuente del caso.De acuerdo al detalle que precisan medios uruguayos, un triple crimen que tuvo como víctimas a tres infantes de Marina ejecutados en un predio naval en el Cerro de Montevideo fue la punta del ovillo que permitió llegar a Sena.Los asesinatos ocurrieron en la mañana del domingo 31 de mayo de 2020. Juan Manuel Escobar (31), Alex Guillenea (25) y Alan Rodríguez (22) fueron encontrados con un tiro en la cabeza cada uno.Cuando se hacía uno de esos repasos, surgió que una de las muestras daba un alto nivel de coincidencia con la pieza reservada del caso Lola: unas manchas de sangre que se levantaron de la mochila y de una toalla de la adolescente. A partir de allí se dedujo que uno de los sospechosos del crimen de los marinos estaba en el árbol genealógico del ahora detenido por el homicidio de la joven.Cuando se investigó más a fondo ese rastro, se llegó a determinar que en ese hilo familiar había un hombre con antecedentes por lesiones y violación. Allí empezó un seguimiento hasta que llegaron a Sena, en la zona del Chuy, límite de Uruguay con Brasil. Se negó a una extracción de sangre, pero de elementos personales, como un cepillo de dientes, se sacó una muestra.El ahora segundo procesado en el caso cuenta con antecedentes penales por lesiones en 2003 y violación en 2009.Según confirma el diario uruguayo El País, la secuencia genética determinó que Sena era pariente por lado materno del detenido del que se tomó la muestra, relacionado caso de los marinos. La madre de Sena había tenido 11 hijos y lo había dado en adopción a una familia. Los padres adoptivos del hoy procesado son parte de una comunidad religiosa de La Paloma.En 2014, cuando ocurrió la muerte de Lola, Sena era un vagabundo que pasaba sus días y noches entre La Paloma, Chuy y Castillos. En todos esos lugares vivía de changas. Más acá en el tiempo, ya instalado con una pareja en el Chuy, trabajaba en una panadería.La fiscal Jessica Pereyra dijo que la muestra de ADN de Sena era un 99,9 coincidente con la relevada en la toalla y DNI de Lola.Ante el juez Juan Giménez, Sena reconoció que encontró la mochila de Lola en la playa, sacó $ 1.000 y luego se limpió la sangre en una toalla porque se había cortado con un trozo de vidrio de una botella de cerveza.Sena negó en todo momento la existencia de otra persona en el lugar del homicidio de la joven argentina. Sena quedó detenido y fue procesado, por un delito que lo puede llevar de 15 a 30 años a prisión.El arresto de Sena fue ratificado este jueves al mediodía por el director de Comunicación del Ministerio Público de Uruguay, Javier Benech, y por los abogados de la familia Chomnalez, Juan Williman y Jorge Barrera.Ya por la noche, el juez Juan Manuel Jiménez Vera dictó el procesamiento.En la investigación hay un acusado de "encubrimiento", Ariel Moreira, un cuidacoches apodado "El Cachila", para quien la fiscal Pereira solicitó el mes pasado una condena a 10 años de prisión: aún debe resolver el juez Vera.En este caso, el procedimiento es escrito ya que el crimen de Lola ocurrió antes de la reforma judicial que instaló en Uruguay los juicios orales.Por su parte, Diego Chomnalez, padre de la víctima viajó a fines de abril a Montevideo y se reunió con el fiscal de la Corte, Juan Gómez, para interiorizarse de las últimas novedades de la causa y solicitar junto a sus abogados que continuasen con la búsqueda de los otros copartícipes del crimen.Adriana Belmonte, la mamá de Lola Chomnalez, diálogo con TN sobre el caso de su hija y se refirió a la acusación que recae sobre "Cachila", quien ahora es apuntado por encubrir el crimen."Cachila estuvo primero detenido y fue dejado en libertad. El fiscal primero lo da en 2019 como coautor con alevosía. Después con la jueza lo definen como encubridor. De todos modos, como yo ya lo dije, coautor es tan femicida. Porque yo que sé si la mató o no", dijo rememorando los primeros pasos que se dio en la investigación.Luego habló con nostalgia y una visible angustia acerca de su hija. Y en su recuerdo, reveló el hallazgo de unos escritos que había dejado la adolescente que la hicieron sentir más cerca de ella."Pasó algo muy lindo después del femicidio de ella, encontramos todos escritos de ella y uno de estos es hermoso porque ella lo titula 'bendiciones'. Tenía 12 años en ese momento porque estaba fechado, le encantaba escribir", contó.Y añadió: "En las bendiciones agradece 'gracias por tener a mi mamá, a mi papá, por poder ir a la escuela, por tener un plato de comida, poder vacacionar'. Eso la define a Lola, altamente desapegada de lo material y fresca, buena, si tenía que decir algo que no le gustaba lo decía", concluyó.El crimen de LolaLola viajó a Barra de Valizas el sábado 27 de diciembre de 2014 y se alojó en la casa de su madrina, Claudia Fernández, quien se encontraba junto a su esposo, Hernán Tuzinkevcih, y el hijo de éste.Al día siguiente, Lola desapareció cuando salió a caminar por la playa y dos días después fue encontrada asesinada a unos cuatro kilómetros de la casa, en una zona de médanos. Lola murió por asfixia por sofocación y presentaba varios cortes hechos con un arma blanca en distintas partes del cuerpo.Para la fiscalía, la adolescente trató de escapar corriendo de sus asesinos, fue alcanzada, herida con un arma blanca y golpeada en la cabeza para finalmente morir asfixiada cuando, ante sus probables pedidos de auxilio, le apretaron la cara contra la arena.Desde entonces, los peritos de la Policía Científica continuaron con los cotejos de ADN con cada uno de los nuevos ingresados al sistema carcelario por otras causas.En su declaración ante la justicia, Moreira admitió que se cruzó con la víctima en la playa el 28 de diciembre del 2014 y le ofreció "una estampita", pero que luego ella se sintió "mareada" y que al auxiliarla descubrió que "no tenía pulso", se asustó y se fue.Sin embargo, para el fiscal Jorge Vaz, quien impulsó la imputación por homicidio de "Cachila", éste estuvo presente "antes, durante y después" del homicidio, cuyo móvil fue probablemente "sexual".Y entre las pruebas valoradas para su procesamiento estuvieron los resultados de peritajes psicológicos, psiquiátricos y semiológicos que revelaron que el acusado tiene una personalidad con tendencia "a la mitomanía", a "irritarse fácilmente y perder el control de sus impulsos", y un patrón de "desprecio y violación de los derechos de los demás".La hipótesis del fiscal Vaz fue ratificada luego por la jueza subrogante de Rocha, Rossana Ortega y en 2019 confirmada por el Tribunal de Apelaciones de la 4º Turno de Uruguay.Y cuando el cotejo de ADN con "Cachila" dio negativo se siguió la hipótesis del "Tereso", un hombre con antecedentes penales que se suicidó en 2015, por lo que los investigadores compararon el perfil genético de su madre, que también dio negativo.Sena tiene un par de antecedentes penales, uno de ellos de altísima gravedad. Se trata de una violación y cuando la justicia uruguaya analizó ese caso observó el ahora sospechoso de haber matado a Lola ejecutó un modus operandi similar cuando atacó a otra adolescente en 2009.En ese momento, Sena tenía 26 años y, de acuerdo a lo que registraron los medios uruguayos en el seguimiento de ese caso, se acercó a una chica de 15 años (misma edad de Chomnalez), la siguió unas cuadras, la amenazó con un cuchillo, la llevó a una zona boscosa y luego la violó."En 2009 comete su primera violación, era una joven de la misma edad que Lola. Ocurrió en la parada 4 de Barrio Parque e increíblemente es el mismo proceder: espera a la victima, la acompaña, la amenaza con un cuchillo y la introduce hacia unos árboles", contó Willan Dialutto, corresponsal del sitio de noticias Subrayado.El atacante fue detenido y luego procesado, tras violar a la adolescente, una tarde de sábado cuando la víctima caminaba por la ruta 15 rumbo a su casa en La Paloma. La justicia uruguaya deberá aclarar ahora por qué estaba libre en 2014, cuando mataron a Lola.