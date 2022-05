Camión se quedó sin frenos en Paraná y terminó contra la baranda de escuela

Un accidente de tránsito ocurrió esta mañana, cuando. Según se pudo conocer, el vehículo sufrió un desperfecto mecánico cuando circulaba en sentido de oeste a este yComo consecuencia del desperfecto mecánico, José, de 59 años, el chofer oriundo de Buenos Aires, maniobró para frenar el vehículo y según contó a, afirmó.La directora de la escuela dio cuenta al personal de la Comisaría Octava que un camión había chocado las barandas de la parte externa de la institución y también intervino el personal de Tránsito Municipal.“Justo en la cuesta, me quedé sin frenos”, afirmó José aEl camionero contó que el camión estaba cargado con electrodomésticos y explicó que. Tratamos de venir temprano para evitar la cantidad de tránsito de la mañana”, sostuvo.Ante la urgencia “lo único que uno piensa es tirar el camión para el costado y poder frenarlo”, dijo y estimó en diálogo conpor la rotura de una manguera o algo así”, indicó.y destacó que “gracias a Dios, no había nadie en la vereda de la escuela y no pasó nada”, subrayó.Ante la consulta sobre lo que pensó al bajarse del camión tras el accidente, José sostuvo que “lo primero que pensé fue que había chocado a alguno de los autos que estaban atrás, pero respiré y dije: `Gracias a Dios no choqué a nadie´”, dijo y explicó que lo “único dañado fue la baranda”.Tras el accidente, el chofer esperaba a un mecánico para solucionar el desperfecto y poder retirarlo del lugar donde quedó detenido contra la baranda.