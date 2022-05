Accidente en el Acceso Norte de Paraná: un auto terminó en la zanja

En la mañana de este viernes se produjo un nuevo accidente de tránsito en el Acceso Norte de Paraná que tuvo como protagonista a un automóvil Suzuki Fan, color gris, el cual era conducido por una mujer de 44 años.Según relató a, Gabriel, el marido de Jorgelina, la conductora del auto, ella se dirigía rumbo a su lugar de trabajo, en sentido Este – Oeste, sobre la mano izquierda “y al querer sobrepasar un vehículo que iba a poca velocidad, éste la encierra y hace una maniobra rápida para no chocarlo y terminó en la zanja” que divide ambas manos de circulación.Afortunadamente la mujer está bien y no sufrió lesiones.“Hace falta un guardarrail para los dos lados y que no ocurran hechos que nadie quiere”, dijo el hombre haciendo el pedido a las autoridades.Tras ello, dio cuenta que un vehículo de vialidad que pasaba por el lugar al momento del siniestro se detuvo y ayudó a la mujer para que pudiera salir del rodado.Finalmente, Gabriel indicó que Jorgelina, hace ese recorrido todos los días “y siempre anda con cuidado por las velocidades a las que andan muchos vehículos”.