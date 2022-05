Robó en una panadería y amenazó a la empleada con una tijera

El domingo a la mañana ocurrió un violento asalto a una panadería ubicada en Mendoza al 5800, en la zona oeste de Rosario. El delincuente amenazó a la vendedora con una tijera para que le entregara su teléfono y la acorraló dentro del negocio. "Soy una trabajadora", gritó con desesperación la víctima.El ladrón ingresó y se acercó al mostrador pidiendo comida, pero después le dijo que le diera el dinero y su teléfono.En el comercio tienen un celular que no usan para entregarlo ante casos de robo, pero el delincuente, después de agarrar los 1.800 pesos que había en la caja, le exigió a la vendedora que le diera su teléfono personal, la persiguió amenazándola con una tijera que tomó del mostrador y terminaron forcejeando.La mujer quedó muy traumatizada por el hecho y pidió licencia. Las imágenes quedaron registradas por una cámara de seguridad del lugar.Una compañera de la chica relató a El Tres que tienen miedo cuando van a trabajar y que sienten cada vez más inseguridad. "No hay seguridad en la zona, los sábados o domingos no se ven patrulleros", aseguró."Ella está con un ataque de pánico, veremos cuándo se reincorpora", agregó.