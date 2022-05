Crimen de la taxista: la autopsia, discusión de tránsito y el marido detenido

Los investigadores del crimen de la taxista Claudia Benítez, cuyo cadáver fue encontrado en el pozo de agua de una casa en la ciudad misionera de Posadas, aseguraron que la mujer presenta heridas de arma blanca en el cuerpo y en el cuello y los familiares pidieron que se investigue como hipótesis una discusión de tránsito que tuvo la víctima el último fin de semana con una abogada, tras el cual habría recibido amenazas.Por el momento, el marido de la víctima fue demorado hasta tanto se realicen algunos peritajes, ya que algunos testigos manifestaron que la víctima mantenía algunas peleas con el hombre.Durante un allanamiento en la vivienda que Claudia Benítez, su detenido esposo Juan Andrés R. y sus dos hijos menores, los investigadores encontraron una zapatilla del hombre con manchas de sangre.El elemento se encuentra en manos de los investigadores con la idea de cotejar si la sangre pertenece a la víctima fatal, cuyo cadáver fue encontrado en un pozo de siete metros de profundidad, en una vivienda abandonada, en inmediaciones del Parque Industrial de Posadas.Alejandro Jabornicky, abogado defensor del único detenido que tiene la causa, reconoció que los investigadores cuentan con ese elemento que podría resultar una prueba en caso de que se compruebe que la sangre pertenece a Benítez y justificó la presencia del material, teniendo en cuenta la profesión del acusado.“Tenemos el miércoles el secuestro de una zapatilla que tiene sangre, van a hacer los cotejos y los análisis correspondientes, teniendo presente que él, aparte de ser una persona que se dedica a la venta de insumos farmacéuticos en una farmacia muy conocida de la ciudad, también es enfermero y ha colocado inyecciones en reiteradas oportunidades.”, señaló el abogado durante una entrevista radial.Jabornicky afirmó además, que el acusado, que se encuentra bajo custodia policial e incomunicado, tiene una coartada para el momento en que Benítez desapareció. En ese sentido, aguardan que pueda ejercer su derecho a declarar ante el juez de Instrucción 7, Miguel Mattos.“En principio el día del hecho, el martes 19 de mayo, se encontraba en su domicilio con sus hijos y así fue en el transcurso de todo ese día hasta que a media mañana se presenta la familia y se presenta el juez y le informan que habían encontrado el vehículo incendiado y él quedó sujeto a demora”, aseguró.Para el abogado, su defendido tiene muy buenas referencias incluso de la familia de la víctima, a pesar de que en el pasado, la pareja tuvo una crisis que derivó en episodios de violencia.“Lo que tuvieron en algún momento fue una situación de violencia, de maltrato propio de las parejas, de menor nivel, hace algunos años tuvieron expedientes que la policía claramente consideró que era propio de herencia familiar y ahí se decretaron las restricciones de acercamiento y demás”, apuntó y sostuvo que la pareja hizo terapia y un trabajo familiar que les permitió estabilizar la relación, publicaAdemás, Jabornicky se refirió a las capturas de pantalla que circularon por redes sociales en los últimos días, donde una amiga de la víctima expuso las conversaciones que mantenían, donde Benítez mencionaba lo que vivía la pareja.“Los diálogos o la comunicación electrónica han llegado por amigas de la señora y esos comentarios o videos que andan publicándose. Han aportado sobre el expediente pero más me gustaría tener alguna testimonial o escucharla a la amiga. No lo vemos vinculante ni un cargo importante para mantenerlo detenido”, advirtió."Se están hablando cosas de mi cuñado, pero lo cierto es que aún no sabemos nada. Lo que veíamos es que estaban bien aunque surgieron datos de que tenían problemas, aunque eso fue hace mucho tiempo", contó Graciela Benítez, hermana de la víctima.La mujer explicó que existe otra hipótesis que pidió que se profundice y que está relacionada a un accidente de tránsito."El choque que tuvo mi hermana fue el sábado a la madrugada con una abogada del Poder Judicial. Esta mujer la amenazó de muerte a través de mensajes de audio, pero hasta ahora no hay nada concreto", detalló.Benítez fue vista por última vez la noche del martes últimos cuando salió de su casa para realizar un viaje que tenía previsto con su taxi.Durante el miércoles, vecinos de un barrio ubicado detrás del Parque Industrial de Posadas alertaron a la Policía sobre el hallazgo de un auto Chevrolet Corsa Classic, que luego se determinó que era un taxi y que pertenecía a la víctima.El miércoles por la mañana, cerca de 120 efectivos policiales comenzaron un rastrillaje por la zona y lograron encontrar el cuerpo sin vida de la mujer dentro de la excavación de la finca.El cadáver estaba atado de manos y con una blusa en su cabeza, dijeron los voceros, quienes agregaron que en el lugar se detectaron signos de arrastre y manchas de sangre en el suelo.Según dijeron los investigadores, Claudia era oriunda de la ciudad de Oberá pero hace 20 años vivía en Posadas.