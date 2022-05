Desfiguraron a joven para robarle: el acusado "sólo recibirá cuatro años"

Sonia, la mamá de Matías

"Si le hubiesen seguido pegando a mi hijo se hubiera muerto"

Matías Espinosa fue brutalmente atacado el 10 de noviembre de 2020 en zona de Parque Varisco de Paraná, por desconocidos que lo abordaron, lo golpearon con un hierro en el rostro y le robaron su moto. Tras el hecho, el muchacho, muy herido, siguió su camino de manera peatonal, hasta que llegó al puesto policial para pedir ayuda., dialogó con el programaEl 1º de junio el juez Barbirotto deberá manifestar si homologa o no lo decidido en juicio abreviado., pero cómo él (Matías) no pudo reconocer (a sus agresores) por la discapacidad que posee, sólo le van a dar cuatro años, aunque también podría quedar libre", aseveró la madre del muchacho.o. Lo dejaron tirado y él tuvo que salir a buscar auxilio. Es impresionante como lo dejaron, y queda nada más en intento de robo", manifestó la mujer, sin poder entender la pena que se acordó.De la misma manera,, insiste.El acusado era menor cuando ocurrieron los hechos, por lo cual en la audiencia "estuvo el Ministerio Pupilar. Me le fui encima (al acusado), no soporté la bronca de tenerlo cerca de mí, reaccioné. Estoy esperando todos los pasos, voy a ver si el juez me escucha. El fiscal Alfieri no me escuchó. ¡No puede ser que quede con cuatro años porque le robó la moto de Mati! ¿Y lo que le hizo a mi hijo que casi lo mató? Le pegó con un palo, le quebró la tráquea. Por todas las cosas que le hicieron a mi hijo no los condenan. Espero que el juez, de acá al 1º de junio me pueda explicar cómo mamá, como lo pedí en la audiencia, esto"."Mati no los pudo reconocer por su discapacidad. Pero si alguien va en una moto y te atacan así, como lo hicieron con él, nadie puede reconocer a los agresores. No me digan que sí se puede reconocer cuando te atacan con semejante golpiza", aseveró luego, Sonia."Porque Dios no lo quiso, no lo mataron", había lamentado la madre de la víctima al encabezar uno de los varios pedidos de justicia por su hijo, frente a los Tribunales de Paraná. Al muchacho "le pegaron con un palo llenos de clavos, le quebraron la nariz, la mandíbula y la tráquea. Lo dejaron inconsciente". El muchacho pasó por innumerable cantidad de operaciones quirúrgicas, tras el gravísimo hecho.Tiempo después del gravísimo hecho, allegados a la víctima les hicieron saber a los investigadores que una persona ofrecía por redes sociales una rueda de moto Guerrero GC. La Policía hizo un allanamiento en la casa de los vendedores y allí se encontraron con el rodado completamente desarmado. Las partes fueron secuestradas.Recordemos que mientras el joven Espinosa continuaba internado, recuperándose de las severas heridas que le produjeron en el asalto, él debía atravesar también la profunda tristeza de saber cómo quedó su moto, que tanto le había costado comprar y arreglar a su gusto. Por ello, personal de Robos y Hurtos decidió, con las piezas que habían secuestrado, rearmarle la moto y devolvérsela íntegra.