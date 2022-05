Condenarían a mujer que se defendió de su pareja y lo golpeó con un palo

Verónica tiene siete hijos y vive en la Villa 351. La mujer sufrió violencia de género por parte de su ex pareja y podría ser condenada por exceso de legítima defensa. El hecho ocurrió el año pasado.En diálogo con, de, dijo que “yo me defendí, era yo o él. Mi ex pareja, de apellido Nichea, llegó alcoholizado, empezó a agarrarme de los pelos. Yo agarré lo que encontré en el momento y me defendí, me iba a matar a mí sino”.“Le pegué con un hierro. Después de que me siguió agarrando yo tomé un palo y le volví a pegar. No entiendo por qué la Justicia no me toma lo de la violencia de género, hay pruebas de que yo también tenía golpes”, agregó.Relató que “en ese momento, con mi ex pareja, convivíamos. Actualmente no tenemos vínculo. En otra causa que se me abrió, yo me hice cargo de tener un arma en la casa, porque en un momento hubo muchos problemas en el barrio, mataron al padre de mi hija de un disparo en el pecho. Esa arma es mía, la tengo por seguridad, por mi familia, acá se tiene que vivir así”.Contó, por otra parte, que “fui mamá por primera vez a los 14 años. Hoy vivo en Villa 351, somos muy discriminados. Vivimos en la pobreza, cuesta y tenemos que vivir así lamentablemente”.“Acá en la Villa hay mucha violencia y sobre todo hacia la mujer. La justicia debe ver esas cosas. Hay alcohol, drogas y violencia”, agregó.Este jueves se dio la presentación de la propuesta del juicio abreviado. De aceptarse, Verónica debería cumplir tres años de prisión efectiva, pero como tiene hijos menores la ley le permite transitarla de forma domiciliaria.Su abogado, Augusto Lafferriere, explicó que “buscamos acordar un juicio abreviado con la Fiscalía. Verónica ha tenido una historia de vida muy vulnerable, ha luchado siempre por sus hijos. Ha tenido que reclamar por cuotas alimentarias y ha vivido situaciones de violencia con sus parejas”.“Judicialmente ella ha luchado para darle una mejor vida a sus hijos. La situación que se vive en la Villa 351 es difícil y por eso debería cumplir la domiciliaria. Es una madre, jefa de hogar, tiene hijos menores y se contempla el hecho de la violencia de género. Es único sostén de hogar”, dijo.Cuando ocurrió el hecho de violencia por el cual se la juzga “hubo versiones encontradas porque él la acusó de querer matarlo, pero ella, al mismo tiempo, presentó la denuncia por violencia de género. Por eso se consideró al hecho como un exceso de legítima defensa”.