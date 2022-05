Tenía 90 años, le robaron $130 millones y murió "de angustia"

Un abuelo de 90 años fue víctima del "cuento del tío" en el barrio porteño de Belgrano, por el que le robaron $130 millones, y días después de la estafa, murió "de tristeza", según denunció su familia.



La víctima se llamaba Ernesto. Vivía solo y recibió un llamado de alguien que se hizo pasar por su hermana y que le avisó que iba a mandarle un remís para que lo lleven al banco a vaciar las cajas de seguridad para que le cambiaran los billetes, dólares estadounidenses, ya que eran "de cara chica", de acuerdo con la información de A24.



Según el testimonio de la familia, el hombre accedió, se subió al auto que lo pasó a buscar por su casa, fue a dos bancos a sacar el dinero y se lo entregó a los supuestos ayudantes de su hermana.



Finalmente, el hombre fue dejado en una esquina de Caballito, con la promesa de que en 20 minutos iban a volver con los dólares de "cara grande". Pasó casi una hora, hasta que el hombre se logró comunicar con su hermana, quien le advirtió que no le había mandado ningún auto y que todo era una estafa.



"Lo llevaron a pasear un poco con la excusa que tenían que sacar una fotocopia especial, le dijeron que iban a estacionar para que no camine y a los 30 minutos se dio cuenta que no iban a volver. Ahí es cuando pidió un celular y llamó a mi mamá", relató su sobrino Andrés en diálogo con A24.



La estafa terminó con un final trágico. Luego del episodio por el que perdió 130 millones de pesos, Ernesto tuvo un ataca de nervios y falleció por la angustia.



“Ese día hicimos la denuncia en la comisaría. Cuando terminamos, lo llevo a la casa, estaba por llegar la mujer que lo cuidaba. A la tarde, la policía va a hacer más preguntas. Suben y, cuando se están yendo, él le dice a la chica que los acompañe hasta abajo. Ella baja y cuando vuelve empieza a tocar la puerta. Él no respondía. Nos llama, salimos para allá, abrimos y lo vimos sentado ya sin vida en el sillón de la casa. Estuve 15 minutos haciendo RCP”, completó Andrés.