Desde Victoria amenazaban a un diputado nacional: hubo allanamiento

La Justicia Federal de Buenos Aires investiga a un joven de la ciudad de Victoria, por haber amenazado a un diputado nacional. Por esta causa, se allanó este jueves la vivienda del sospechoso, al cual se le secuestró un celular y una computadora.



El juez federal Julián Ercolini, solicitó a su par de Victoria, Federico Martín, avanzar con un procedimiento en la ciudad de las siete colinas. La requisa estuvo a cargo de la Jefatura de Policía de Victoria y se realizó en una vivienda del barrio Paraíso Azul. Según indica LT39, las intimidaciones al diputado nacional se habrían realizado a través de la red social Facebook, por lo que se estaba rastreando la ubicación del dispositivo utilizado para tal acción.



Personal de Policía de Buenos Aires de la División Análisis e Investigaciones, estuvo a cargo de las pesquisas, que arrojaron resultado positivo tras el rastreo del IP de una computadora de la que se habría realizado la amenaza.



En una vivienda ubicada en Ezpeleta y Paso se secuestraron cuatro dispositivos y se identificó a una persona, pero que no quedó detenida. Ahora todo lo secuestrado será peritado por los equipos técnicos de la Policía de la ciudad de Buenos Aires.



La amenaza que formuló el acusado fue: “Si no cambian la ley va a correr sangre”. Pero el momento se desconoce a qué norma o proyecto se refiere la persona que realizó la intimidación que está investigando el juez.



Igualmente, la investigación está muy avanzada y de acuerdo a lo consignado por diario Uno, la vivienda allanada sería de un militante político.



En el propio procedimiento, el acusado admitió haber enviado el mensaje intimidatorio, alertando que se encontraba defraudado por la forma en que había votado una determinada ley, que por el momento no trascendió.