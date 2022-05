Embargaron por $300 millones al empresario que chocó y provocó dos muertes

La justicia dictó prisión preventiva y un embargo de 300 millones de pesos para el empresario Roberto Juan Patricelli (57), quien está imputado por "homicidio simple con dolo eventual y lesiones graves y leves" por el choque que protagonizó en el barrio porteño de Palermo, en el que murieron un joven de 20 años y una adolescente de 15.Fuentes del MPF señalaron que por el cambio de carátula la causa pasa al fuero nacional de oficio.Patricelli quedará alojado en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y será trasladado "cuando haya cupo" al Servicio Penitenciario Nacional.El martes, la indagatoria al empresario, de 57 años, se prolongó cinco horas en la Fiscalía de Flagrancia Norte N°7 de la Comuna 13 porteña, durante las cuales "hizo una exposición y no respondió preguntas porque la fiscalía le iba a preguntar sobre el momento del accidente, del que no recuerda nada", sostuvo en esa oportunidad Olmedo.El letrado sostuvo que Patricelli tuvo un "bloqueo, no estaba en estado de ebriedad" al momento en que embistió con su BMW, a 150 kilómetros por hora, a tres autos. Todo ocurrió el domingo por la noche, frente al hipódromo porteño de Palermo.Por el impacto murieron Juan Márquez (25) y Yeinsmar Márquez (15).El test de alcoholemia de Patricelli dio positivo con un resultado de 0.51gr/l.El primer vehículo embestido por el de Patricelli fue un Peugeot 207, en el que viajaban un hombre y una mujer en su interior, ambos adultos.El segundo vehículo, un Ford K, quedó en posición invertida, con tres hombres y dos mujeres atrapados en su interior, entre quienes estaban ambos fallecidos.El tercer vehículo comprometido en la colisión múltiple fue un Toyota Límite, donde viajaban dos mujeres que lograron descender por sus propios medios.