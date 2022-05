Violento asalto a cadete para robar su moto: “la bala quedó al lado del corazón”

“Dispuestos a todo"

“Las víctimas son cadetes”

“Al lado del corazón”

Un cadete circulaba por General Paz y Hernandarias en barrio Villa Setúbal de la capital santafesina, anoche cerca de las 23, cuando fue interceptado por dos motochorros que intentaron robarle su moto de trabajo amenazándolo con un arma de fuego.El joven trabajador intentó escapar y su resistencia a despojarse de su motocicleta Honda Wave roja provocó que uno de los delincuentes le dispare un balazo en un brazo. Algunos metros más adelante, el muchacho en su huida derrapó con su vehículo y justo pasaba el tren de Belgrano Cargas que enganchó la moto y la arrastró varios metros. Cuando los delincuentes vieron esta escena se dieron a la fuga.Matías, relató en primera persona lo que le pasó y cómo está hoy. "Me llaman para entregar un pedido y me dirijo por Galicia, doblo en Mitre y ahí veo a los muchachos que eran dos y me venían siguiendo. Yo no pensé que eran delincuentes así que sigo, doblo en Hernandarias y después hago lo mismo en Lavalle y freno pensando que ya no venían por detrás pero en tres segundos se me aparecen a la par, me cruzan. Yo atiné a escaparme, pero como a la moto la tenía en tercera no tenía fuerza para salir, así que sacaron un arma y sin decirme nada, me dispararon a quemarropa. Estaban dispuestos a todo".Según contó el joven: "El disparo que recibí es de un arma calibre 22 así me informaron en el hospital" y continuó: "Cuando me dispararon sentí el ruido y el dolor así que seguí, doblé en Hernandarias en contramano y empecé a tocar bocina mientras los delincuentes me seguían. Apareció un auto, le hice señas y le avisé que me querían robar, pero siguió y esquivó la moto mientras yo seguía huyendo; pasé Guëmes y llegué hasta un pasaje donde me topé con el auto de los trabajadores del ferrocarril, los que avisan cuando está por pasar el tren y como estaba muy débil y no sentía el brazo, me caí de la moto y el vehículo cayó sobre las vías mientras los delincuentes todavía me seguían", dijo aYa sin fuerzas Matías le contó a esas dos personas lo ocurrido: "Les pido ayuda, me meto en su auto y los delincuentes escaparon. Así que salí del auto para recuperar la moto que estaba a unos metros del tren y no sé por qué quise sacarla de las vías y por tropezarme no me pisó el tren. El maquinista apenas vio la moto, mientras los chicos le hacían señas para que frene y no llegó, se bajó y según le dijo a mi mamá, pensó que me había pisado".Al ser consultado sobre cómo se sentía tras lo ocurrido confirmó: "Además de la inseguridad que siento al trabajar, me da impotencia y bronca porque de noche hay muchos barrios que parecen liberados, donde no anda la policía. Hacen el trabajo de sacar motos, pero siguen robando porque todos los días siguen los robos, son entre cinco y 10 los que pasan y las víctimas son cadetes, delivery y se trasladan en moto, siempre motochorros"."La bala ingresó por el antebrazo izquierdo, debajo del hombro y quedó alojada al lado del corazón. Por lo que es un milagro y gracias a Dios la estoy contando, junto a mi familia y amigos, haciendo reposo y sin poder trabajar por varios días. Yo siempre veía lo que pasaba en las redes y ahora que le toca a uno mismo ve que no podés salir a trabajar, si tenés una moto porque no llegás a comprarte un auto podés pensar que te van a matar. Cuando me desperté no podía creer que estaba vivo porque al momento de escuchar el disparo, al no saber dónde me habían pegado o si iban a tirar otro, por suerte estoy vivo", cerró. Fuente: (UnoSantaFe)