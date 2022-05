Presunto secuestro de adolescente y su beba: la ex pareja entre los sospechosos

Lo que en un primer momento fue tomado por la Policía Federal como una denuncia por un caso de secuestro extorsivo derivó con el correr de las horas en una situación compleja en la que se evalúa un posible “autosecuestro”. Los hechos se sucedieron cuando una menor de 16 años que vive junto a su familia en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, salió de su casa el martes a la tarde para hacer un trámite junto a su beba de 3 meses y no volvió. Su padre, tras recibir una serie de llamadas extorsivas en la cual le solicitaban 100 mil pesos para no hacerle daño a su hija, presentó una denuncia en la seccional 26ª, de donde derivaron el trámite al Juzgado Federal 4, a cargo de Marcelo Bailaque, que ordenó al Departamento de Secuestros de la Policía Federal la investigación del hecho.



Un dato resultó crucial: la hermana de la adolescente destacó que la voz de uno de los supuestos captores que llamó a su padre le parecía familiar y sugirió que podría ser la ex pareja de su hermana, que vive en la zona del barrio Casiano Casas. En poco más de tres horas, la familia recibió al menos seis llamados con la misma exigencia.



El juez dispuso entonces la intervención de los teléfonos de la familia de la menor y los federales trabajaron con escuchas en tiempo real hasta lograr pactar una entrega controlada de dinero con billetes que fueron marcados y fotografiados con la autorización del juez.



Así las cosas, en un contacto con los presuntos captores, el padre de la menor acordó la entrega del dinero y se dirigió en su auto hasta Honduras y Mendoza, en el barrio Belgrano Oeste, donde debía dejar el dinero dentro de un contenedor de basura. En el trayecto fue custodiado por un auto no identificado con tres oficiales de la Delegación local de la Policía Federal. Una vez en la esquina indicada, el padre de la menor se bajó del vehículo y dejó el bolso con el dinero.



En tanto, los policías aguardaban en las inmediaciones y observaron que de una vivienda cercana salieron dos personas que fueron hasta el contenedor y retiraron el dinero. Pero no actuaron de inmediato sino que hicieron una guardia de unas tres horas y, pasado ese tiempo, ya en la madrugada de este miércoles, vieron salir de la casa donde habían ingresado quienes se hicieron del dinero a tres hombres junto a la menor secuestrada y su bebé. Todos ellos subieron a un taxi.



Entonces el taxi fue seguido de cerca por la policía hasta que llegó a la esquina de Rueda y bulevar Avellaneda, lugar en el cual bajaron los hombres mientras el taxi siguió su marcha con la adolescente y su hijita con rumbo a Villa Gobernador Gálvez.



Fuentes de la investigación aseguraron que con el apoyo de otro vehículo, se dividió la brigada policial y mientras unos siguieron a los hombres hasta una finca de Rueda al 3300, otros fueron tras el taxi que finalmente se detuvo en la casa del padre de la menor supuestamente secuestrada.



Según trascendió, la adolescente no presentaba signos de violencia y no manifestó ninguna intención de denunciar a sus presuntos captores. Un allegado a la investigación destacó que “lo que se hizo fue resguardarla, lo que habitualmente se hace en estos casos cuando se presume un secuestro. La adolescente es menuda de cuerpo y tenía mucho frío. Su familia se hizo cargo de la niña de tres meses y una vez realizadas las actas tomó intervención el juzgado de Menores en turno”.



En el mismo sentido y con los datos en manos, el juez Bailaque ordenó el allanamiento de la vivienda de Rueda al 3300 donde se habían refugiado los supuestos captores, lo que se hizo este miércoles a la mañana. Los tres hombres que estaban en el lugar de 19; 20 y 25 años fueron detenidos sin ofrecer ningún tipo de resistencia y en la vivienda se secuestraron tres envoltorios de cocaína, una escopeta de doble cañón y con dos cartuchos, una munición calibre 9 milímetros, una tablet, una notebook, nueve teléfonos celulares y 42.710 pesos.



Luego de ese allanamiento en el barrio San Francisquito, la investigación derivó en una casa de White al 7000, en el barrio Belgrano Oeste, lugar que también fue allanado y donde fue detenido un cuarto hombre, que también quedó a disposición del Juzgado federal.



La investigación continuará para determinar si realmente fue un secuestro extorsivo o si la joven se prestó a un peligroso juego para sacarle dinero a su familia ante la extorsión de quien habría sido su pareja. (La Capital)