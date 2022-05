Hallaron bolsas con más de 100 kilos de cocaína en un campo

Foto 1/2 Foto 2/2

Agentes de la Gendarmería Nacional encontraron varios kilos de cocaína en un campo cercano a una zona donde se habían producido hallazgos similares. El martes se hallaron dos bolsas con 84 paquetes, por un peso de 87 kilos, mientras que este miércoles aparecieron tres bolsas más con la misma sustancia, cuyo peso total oscila entre los 100 y los 120 kilos. El hallazgo podría relacionarse al episodio similar ocurrido el pasado domingo cuando dos hombres encontraron otros 85 kilos de cocaína.



Los hallazgos se registraron en campos de J. B. Molina, una localidad ubicada en el límite entre las provincias de Santa Fe y Buenos Aires.



El primer episodio fue el domingo por la tarde cuando dos cazadores deportivos en busca de liebres vieron entre la maleza, y a 500 metros de un camino comunal, 14 bolsas. Dentro había 82 trozos compactos de cocaína con un peso total de 85 kilos.



En ese contexto, gente que vive en la zona comentó que días atrás había caído una avioneta cerca de donde se halló la carga y vinculaban el accidente con el hallazgo, aunque este dato no fue confirmado por ninguna fuente oficial.



Los hombres, oriundos de Pergamino, no podían salir de su asombro. Al hallar los paquetes y ante la total presunción de que fuera droga, uno de ellos se comunicó con una hermana que es fiscal de la Justicia bonaerense que lo contactó con la repartición a la que acudir para denunciar el hallazgo. Así, primero se comunicaron con el Comando Rural de Pergamino y éste le dio intervención a personal de la comisaría 8ª de J. B. Molina porque la droga apareció en jurisdicción santafesina, en el departamento Constitución, unos 80 kilómetros al sur de Rosario.







Ante testigos, los policías fraccionaron el material para facilitar el transporte ya que era imposible ingresar con algún vehículo hasta el lugar. El material, que la pericia determinó como cocaína de alta pureza, estaba compactado en panes. El procedimiento fue realizado bajo la supervisión del Juzgado Federal Nº4.



Según informaron fuentes policiales, agentes de la Gendarmería volvieron a encontrar este martes más paquetes con cocaína. En esta oportunidad fueron dos bolsas con 84 paquetes y un peso de 87 kilos.



Todo ocurrió nuevamente en la zona de campo de J. B. Molina, donde este miércoles se registró otro hallazgo. En esta ocasión se trató de 3 paquetes, por lo que la policía estima que se tratarían de unos 100 o 120 kilos. Ruidos extraños

Según vecinos de General Gelly —cerca de J.B. Molina, donde primero se pensó que allí estaba el campo— es habitual ver pasar avionetas por la zona rural. “Siempre se dijo que descargaban mercadería de todo tipo en los campos de la zona, pero pocas veces se encontró un envío, y menos de estas características”, sostuvo Paula, una vecina de este pueblo de alrededor de 800 habitantes.



En lo que hace a este hallazgo puntual los vecinos recordaron que la semana pasada una avioneta cayó en El Socorro, un pueblo a 12 kilómetros de Gelly. “Hace cinco o seis días nos enteramos de que una avioneta había caído acá cerca. Por ahí se deshizo de la droga porque estaba sin combustible y después se cayó”, arriesgaron.



Por otro lado, el viernes pasado y en medio de un corte de luz generalizado en la zona de Gelly, vecinos sostuvieron haber escuchado el motor de una avioneta cerca del campo donde se encontró la mercancía.



“Me dijeron que se escuchó el motor, como si se hubiera detenido, y después lo volvieron a escuchar. El embalaje estaba a unos 500 metros de la tranquera y de ahí se accede sin problemas al camino rural comunal que está bien mantenido. Tal vez no es la primera vez que dejan algo para que lo pasen a buscar más tarde”, según dijo Paula.