Detuvieron a sujeto que pretendía matar a su ex: fue su hija quien lo denunció

Detuvieron a un hombre que intentó matar a su ex pareja anoche en la localidad de San Jaime de la Frontera (departamento Federación). De acuerdo al parte policial, fue la hija del matrimonio -una adolescente de 14 años- la que llamó a su tía para avisarle que su padre estaba en la casa molestando; es que sobre el sujeto pesaba una restricción perimetral por la que no podía acercarse al hogar.



Cuando los uniformados llegaron al domicilio de calle Sarmiento, la adolescente esperaba en la puerta de la casa para advertirles que su papá estaba en la habitación, pegándole a su mamá.



Los policías encontraron que el hombre tenía del cuello a su ex pareja, asfixiándola con ambas manos. Tras ser reducido, fue trasladado a la comisaría de San Jaime de la Frontera desde donde, por disposición de la Fiscalía en turno, fue derivado a la comisaría de Chajarí y acusado por los supuestos delitos de Violación medida cautelar y Tentativa homicidio en flagrancia.



La víctima, en tanto, una mujer de 33 años, fue asistida por la médica policial, quien confirmó que presentaba lesiones leves y luego radicó la denuncia correspondiente.