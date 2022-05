Ofrecen $ 5.000.000 de recompensa por uno de los asesinos de una adolescente

Difundieron una recompensa millonaria para atrapar al único prófugo de la banda que mató a Lara Valentina Fernández (15) para robarle el celular en Lomas de Zamora."Martincito" cumplió 16 años en el instituto de menores Almafuerte, de La Plata. Allí postea con su celular sobre sus días de reclusión en sus nuevas cuentas de Facebook e Instagram. "Martincito" tiene apodo de nene, pero es a quien señalan como el autor del disparo que, en la mañana del Año Nuevo, terminó con la vida de Lara Valentina Fernández (15), en Lomas de Zamora, para robarle el celular.Por el homicidio también están presos Cristian "Chula" Maidana (23) -desde horas después del hecho- y Alan Benjamín González (22) -desde el 28 de marzo-.Hay un solo prófugo de los cuatro integrantes de la banda que quedaron filmados antes y después del crimen. Se llama Leandro Nicolás Strassera (20) y recién esta semana el Ministerio de Seguridad bonaerense publicó el ofrecimiento de recompensa -de entre 2.500.000 y 5.000.000 de pesos- para quien aporte datos sobre su paradero.Las autoridades aclararon que el dinero será "distribuido sólo entre quienes se presenten a suministrar la información ante las autoridades señaladas" en la resolución.Strassera, de acuerdo a los rumores en el barrio, pensó en entregarse, pero sigue prófugo. Es de Lomas de Zamora, como sus cómplices."Martincito", que en sus redes sociales subía fotos con armas y hasta llegó a integrar una banda de piratas del asfalto, es inimputable por ser menor de edad. Es decir que cuando cumpla 18 años, en abril de 2024, podrá dejar el Instituto Almafuerte, ubicado en Melchor Romero. Si es que no se escapa antes, claro.El adolescente mantiene su yeso en el pie izquierdo. El día que lo fueron a detener no tenían ningún interés en entregarse mansamente: recibió a los policías a los tiros con un revólver calibre .38 y terminó con tres balazos en las piernas.Maidana y "Martincito", además, están sospechados de haber cometido otro homicidio, ocurrido en agosto de 2019, que tuvo como víctima a Javier Silva (27), padre de tres hijos, en el barrio de Villa Rita, al que atropellaron en una moto cuando volvía de jugar al fútbol con amigos.A "Benja" González lo atraparon cuando trabajaba en el Mercado Central. Tenía una cruz tatuada en la cara y es indocumentado. Se mantenía refugiado en la casa de un tío, quien lo ocupó para hacer aquella changa.La mamá de la víctima, María Laura Fernández, también cumplió años en estos días. Los 40. Que no pudo celebrar porque fue el cumpleaños más triste de su vida. El primero sin Lara, a quien crió sola porque el padre "se borró" tras quedar embarazada. Las amigas de ella la fueron a visitar, a darle un abrazo. "Fue muy lindo, pero no fue un cumpleaños feliz", le dice a Clarín.La mujer, que es oficial de la Policía de la Ciudad, tiene otra hija, de 9 años, que sufre todos los días la ausencia de su hermana mayor.El día del crimen, Laura se enteró del asesinato en la mañana del Año Nuevo, cuando estaba trabajando en Directorio y Thompson, en el barrio de Caballito, y la llamaron por teléfono para contarle la peor noticia de su vida. "Le metieron un tiro en la nuca", le dijo un vecino sobre "Lalu". La tuvo que reconocer poco más tarde en la morgue.Ocurrió pasadas las seis de la mañana en Falucho y Olmos, adonde Lara estaba con un grupo de 10 amigos. La sorprendieron mientras estaba de espaldas mandando un mensaje con el celular que le había prestado uno de los chicos, porque su viejo Samsung Galaxy J2 Prime, que "no valía ni 10.000 pesos" y se lo había pasado su mamá, ya no tenía batería."¡No me toques!", fue lo único que alcanzó a gritar. "Martincito" le pegó un culatazo en la cabeza y, al mismo tiempo, salió un disparo que le ingresó por la nuca.En este 2022 iba a empezar el último año del secundario, en la Escuela N° 80 de Lomas de Zamora, donde no se había llevado ninguna materia y era delegada de su curso. Además, planeaba inscribirse en la universidad para estudiar la carrera que soñaba: ingeniera agrónoma.La causa es investigada por la fiscal Carla Furingo (UFI N° 1 de Lomas de Zamora), aunque en el caso de "Martincito" interviene un fiscal de menores.