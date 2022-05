Un nene herido al ser chocado por un tren en el mismo lugar donde murió su mamá

El nene tiene 2 años y jugaba con otros niños cuando en un descuido salió y fue arrollado por el último vagón de una formación, por lo que perdió una pierna. Su madre falleció hace un año en un siniestro similar.



El hecho se reportó desde Pedro Lino Funes y Humberto Primo de Rosario, un sector de viviendas de emergencia levantadas a la vera del ferrocarril.



Según testimonios, el niño jugaba en el patio con hermanos y primos y en un descuido de los mayores, salió hacia la vía cuando terminaba de pasar un tren, que con su último vagón lo pisó y le provocó la amputación de una de sus piernas.



El pequeño fue trasladado por familiares al Hospital de Niños Zona Norte, donde lo estabilizaron y derivaron al Víctor J. Vilela, donde quedó internado, en principio fuera de peligro.



“Escuché el grito y salí pero no vi cómo fue. Lo llevó mi hermano con un vecino”, contó un tío de la víctima desde el móvil de Telenoche (El Tres). Confirmó que un año atrás sufrieron la pérdida de la mamá del nene por un siniestro de iguales características y a pocos metros.



“Es feo vivir al costado de una vía, a nadie le gusta pero si no tenés plata y nadie te ayuda no queda otra que armar tu propia casa y estar atento a que no pase nada”, lamentó el joven.



Rosario3.