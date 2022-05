Tres fábricas fueron arrasadas por el fuego: debieron rescatar a trabajadores

Al menos 10 dotaciones de bomberos combatieron hoy durante más de tres horas un voraz incendio en una manzana de fábricas en la localidad bonaerense de Dock Sud, partido de Avellaneda.El siniestro ocurrió poco después de las 11 en un predio con galpones de distintas fábricas, una textil, otra de aerosoles y otra de productos químicos para mascotas, en la intersección de las calles Patricios y Belisario Hueyo, a pocos metros de la sede social del Club Atlético Independiente.La fábrica en cuestión se llama König S.A y en su página web se describe que “es una empresa con más de 35 años de trayectoria en los mercados de la región, que pone sus esfuerzos en la investigación, el desarrollo y la comercialización de nuevos productos para uso veterinario”.Tras explosiones, quedaron tinglados destruidos, paredes derrumbadas, fachadas teñidas por el hollín, envases de aerosoles esparcidos por todo el barrio, autos incendiados, vehículos tapados con ceniza, y calles anegadas con el agua utilizada para sofocar las llamas.Si bien la compañía asegura que es reconocida en el mercado por la “calidad y confiabilidad de sus productos” y la “eficiencia y seguridad de sus procesos industriales”, las primeras informaciones indican que la explosión se desencadenó por un mal manejo de los materiales inflamables y que los trabajadores no llegaron a actuar de acuerdo lo que indica el protocolo de emergencias.Tras el incendio, unos 30 trabajadores pudieron ser rescatados y hay al menos 3 heridos que fueron asistidos por el SAME. Dos de ellos por inhalación de monóxido de carbono y otro por recibir un golpe en la pierna al tratar de escapar de las llamas.Asimismo, personal de bomberos aseguró que por precaución se evacuaron a los vecinos de la zona, así como también se cortó el suministro eléctrico y de gas.Un hombre que se identificó como dueño del predio de 15 mil metros cuadrados aseguró que, según le explicó uno de los trabajadores del lugar, “estaban guardando unos componentes de reciclados de productos y escucharon una explosión”, y se originó un incendio que rápidamente se expandió por el resto del predio.El incendio se originó en “un laboratorio de sanidad animal” donde se producen vacunas y pipetas antiparasitarias y “se extendió a otro lugar donde se hacen zapatillas y productos textiles”, y aseguró que no hay heridos de gravedad: “Estoy muy orgulloso que no haya víctimas humanas”, aseveró.Esta mañana, las redes sociales se colmaron de fotografías de usuarios de distintos barrios porteños como Balvanera, San Nicolás, el microcentro e incluso desde localidades del radio bonaerense más alejado como Olivos (en la zona norte), en las que observaba la densa columna de humo negro que provenía del incendio en el horizonte.Bomberos de Avellaneda, Wilde, Villa Domínico y Gerli, entre otros asistieron al predio ubicado a unos 200 metros del Puente Pueyrredón que une el partido bonaerense de Avellaneda con el barrio porteño de Barracas.