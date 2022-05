Dos nenes saltaron a las vías del tren para rescatar a su perro y murieron

Foto: Trágico accidente en Buenos Aires. Crédito: (Ilustrativa)

Conmoción en José C. Paz por un trágico accidente: una formación del tren San Martín que circulaba con sentido a Pilar arrolló y mató a dos nenes que intentaban rescatar a su perro, quien se habría escapado y estaba atascado en medio de la vía.

El accidente fatal tuvo lugar este viernes por la noche entre las estaciones Sol y Verde y Presidente Derqui.

Según el relato de varios testigos, ambos menores - de 7 y 11 años - estaban jugando con el perro en cercanías del arroyo Pinazo, pero en un momento, la mascota escapó con dirección a las vías.



Con la intención de seguirlo y de sacarlo del peligro, saltaron a las vías. El tren, que venía a velocidad, no hizo tiempo a frenar y arrolló a los dos nenes y también a la mascota, quienes murieron en el acto.

La Policía no informó la identidad de los menores, sólo trascendió sus edades. Tampoco se supo si los nenes eran del barrio, amigos, o si tenían algún vínculo entre sí, publicó Clarín.

El servicio de la línea San Martín fue interrumpido por varias horas mientras se realizaron los trabajos forenses, y sufrió diversas demoras y cancelaciones durante la noche del viernes.



El trágico accidente se dio en medio de las obras que se están realizando en el ramal. A principios de mes comenzaron con la obra de construcción de un nuevo paso bajo nivel sobre la calle Pueyrredón, uno de los puntos más transitados de José C. Paz.

También hace unos días se iniciaron los trabajos para reformar la principal estación que tiene la línea San Martín en el Partido; y el lugar ya tiene varias calles cerradas y muchas máquina excavadoras removiendo el pavimento.